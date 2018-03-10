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По словам главы Международной организации воздушного транспорта, несмотря на решение EASA, предложившей авиакомпаниям ЕС выполнять полеты под контролем украинских диспетчеров, у авиакомпаний до сих пор нет уверенности в том, что над Крымом им ничего не угрожает.