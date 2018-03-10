наверх
10.03.201804:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Европейский центральный банк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Флаг Греции
    ЕК, ЕЦБ и МВФ будут следить за выполнением Грецией программы реформ
    23:56 14.08.2015
    18
    Как сообщил вице-президент Еврокомиссии по евро Валдис Домбровскис, "имплементация программы будет мониториться Еврокомиссией в сотрудничестве с ЕЦБ и МВФ".
    Банкноты в 20 евро. Архивное фото
    ЕЦБ подписал соглашение о выпуске в обращение новых купюр в 20 евро
    18:45 23.07.2015
    186
    В рамках меморандума ЕЦБ сотрудничает с 450 партнерами по всей Европе. Среди подписавших документ промышленные ассоциации, производители оборудования для работы с банкнотами, а также другие организации.
    Протесты против политики ЕЦБ возле штаб-квартиры банка во Франкфурте
    Во Франкфурте во время беспорядков ранены 88 полицейских
    12:27 18.03.2015
    1569
    Десятки немецких полицейских пострадали в столкновениях с протестующими под зданием Европейского центробанка, под которым продолжается акция протеста.
    Протесты против политики ЕЦБ возле штаб-квартиры банка во Франкфурте
    На акции протеста у здания ЕЦБ во Франкфурте задержаны 350 человек
    11:23 18.03.2015
    202
    Во Германии продолжается акция протеста у здания Европейского центробанка, в ходе которой протестующие захватили мост через реку Майн.
    Флаг Греции
    Греция не нуждается в новых траншах кредитов - Минфин
    05:04 02.02.2015
    124
    По мнению министра финансов, новые транши лишь увеличивают сумму госдолга Греции, а не решают эту проблему. Варуфакис сказал, что цель нового правительства - добиться нового соглашения с Европой.
    Флаг Греции
    Еврокомиссия собирается упразднить "тройку" греческих кредиторов - СМИ
    02:59 02.02.2015
    70
    Для Греции могут установить более общие экономические цели, но только после того как новое греческое правительство подтвердит свою принципиальную приверженность прежнему курсу экономии и реформ.
    Флаг Греции
    Банк Греции опроверг сообщения об оттоке средств с вкладов в банках
    22:08 11.01.2015
    56
    Согласно информации, для стран, включенных в программу поддержки, ЕЦБ проводит неизменную политику кредитной помощи с 2010 года, и она не зависит от политических событий.
    ЕЦБ представил новую банкноту номиналом 10 евро. Видео
    ЕЦБ представил новую банкноту номиналом 10 евро 
    02:31 24.09.2014
    111
    Банкнота не отличается от старой по размеру и имеет ту же цветовую гамму. На ней появятся дополнительные степени защиты - обновленные водяные знаки в виде мифологической Европы, и боковая голограмма лента изумрудного оттенка.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги