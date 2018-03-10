В рамках меморандума ЕЦБ сотрудничает с 450 партнерами по всей Европе. Среди подписавших документ промышленные ассоциации, производители оборудования для работы с банкнотами, а также другие организации.
Банкнота не отличается от старой по размеру и имеет ту же цветовую гамму. На ней появятся дополнительные степени защиты - обновленные водяные знаки в виде мифологической Европы, и боковая голограмма лента изумрудного оттенка.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".