Согласно решению исполкома Европейской лиги плавания, в 2017 году в Киеве пройдет Чемпионат Европы по прыжкам в воду. Также было принято решение о проведении в Будапеште в 2020 году чемпионата Европы по водным видам спорта.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.