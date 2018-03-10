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    Енакиевский металлургический завод

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу
    "Метинвест" возобновил работу Енакиевского металлургического завода 
    03:31 01.05.2017
    2605Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    По данным пресс-службы "Метинвеста", за время вынужденного простоя, который длился более месяца, металлурги успели выполнить целый комплекс работ для повышения производительности оборудования.
    Енакиевский металлургический завод
    В ДНР заявили о закрытии важного предприятия из-за блокады в Донбассе
    15:47 22.02.2017
    850Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Как сообщил глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, Енакиевский металлургический завод пришлось законсервировать из-за торговой блокады в Донбассе.
    Енакиевский металлургический завод
    Енакиевский метзавод и "Краснодонуголь" останавливают производство
    23:20 20.02.2017
    1160Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Макеевский филиал ЕМЗ будет остановлен 25 февраля. Также из-за блокады железнодорожного сообщения остановлена добыча на всех шахтах угольного объединения "Краснодонуголь", производителя коксующегося угля.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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