Как сообщает новостной портал Click2Houston, инцидент произошел на заводе в городе Ла Порт на востоке штата Техас. Сотрудники предприятия вызвали аварийную службу после того, как произошел выброс химикатов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.