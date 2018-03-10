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    Террористическая организация "ЭТА"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Баскская террористическая группировка ЭТА
    Баскские сепаратисты объявили о готовности полностью разоружиться
    01:58 07.04.2017
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    В датированном 7 апреля письме говорится, что процесс не завершен, и "день разоружения наступит завтра". ЭТА призывает сторонников собраться в Байонне (юго-западная Франция), "чтобы поддержать разоружение".
    ЭТА разоружается
    Баскская террористическая организация ЭТА заявила о разоружении
    03:37 08.05.2015
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    В заявлении в пятницу ЭТА подтвердит свою приверженность к "опечатыванию" оружейных складов, которое ведется с начала 2014 года, и которому, по мнению членов организации, "мешают испанские и французские власти".
    Полиция Испании
    Боевик ЭТА, приговоренный к 3 тысячам годам заключения, вышел из тюрьмы
    01:11 05.12.2014
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    Решение приняла Национальная судебная палата, основываясь на нормах Евросоюза от 2008 года, согласно которым сроки отбывания наказания в странах-членах ЕС суммируются.
    Осужденная в Испании на 3828 лет террористка может выйти на свободу
    14:49 22.10.2013
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    Бывший член ЭТА Инес дель Рио Прада попала в тюрьму за 23 убийства. ЕСПЧ признал недействительной так называемую "доктрину Парот", согласно которой террористы и другие осужденные на долгий срок не могли досрочно выйти из тюрьмы в Испании.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    12:57 10.03.2018
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    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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