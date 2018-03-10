В датированном 7 апреля письме говорится, что процесс не завершен, и "день разоружения наступит завтра". ЭТА призывает сторонников собраться в Байонне (юго-западная Франция), "чтобы поддержать разоружение".
В заявлении в пятницу ЭТА подтвердит свою приверженность к "опечатыванию" оружейных складов, которое ведется с начала 2014 года, и которому, по мнению членов организации, "мешают испанские и французские власти".
Бывший член ЭТА Инес дель Рио Прада попала в тюрьму за 23 убийства. ЕСПЧ признал недействительной так называемую "доктрину Парот", согласно которой террористы и другие осужденные на долгий срок не могли досрочно выйти из тюрьмы в Испании.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".