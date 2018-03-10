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    Другая Россия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    В Петербурге облили виски главного редактора Эхо Москвы. Видео
    В Петербурге главного редактора "Эхо Москвы" облили виски 
    01:10 22.05.2017
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    Активисты движения "Другая Россия" облили виски главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова во время публичной дискуссии "Открытая библиотека".
    Акция протеста у консульства Украины в Петербурге
    Нападение на консульство Украины в Санкт-Петербурге 
    23:15 08.03.2016
    442Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Несколько активистов официально незарегистрированной партии "Другая Россия" задержаны во вторник в Санкт-Петербурге за нападение на генеральное консульство Украины.
    Консульство Украины в Петербурге забросали яйцами и файерами
    Акция протеста у консульства Украины в Петербурге 
    21:15 08.03.2016
    865Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Несколько активистов официально незарегистрированной партии "Другая Россия" задержаны во вторник в Санкт-Петербурге за нападение на генеральное консульство Украины.
    Консульство Украины в Петербурге забросали яйцами и файерами
    Консульство Украины в Петербурге забросали яйцами и файерами
    19:14 08.03.2016
    1445Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Забросавшие генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге активисты заявили, что их акция является ответом на атаку российского посольства в Киеве.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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