Самым дорогим лотом предстоящих торгов стала посмертная маска Высоцкого, выполненная из сплава бронзы и серебра. На обороте маски красным маркером написана дата - 1980 - год смерти певца и инициалы Влади - MV.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.