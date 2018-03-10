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    Донецкий электрометаллургический завод

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Юзовский металлургический завод в Донецке
    ДНР запустила свой метзавод - Захарченко
    15:14 29.09.2017
    893Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    По словам главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, Юзовский металлургический завод совершил первую технологическую плавку, "ДНР запустила свой метзавод".
    Работа электрометаллургического комбината
    Губернатор: Донецкий электрометаллургический завод вновь остановлен
    12:15 21.01.2014
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    Донецкий электрометаллургический завод, который после длительной остановки запустил производство в конце сентября 2013 года, снова законсервирован до 1 марта.
    Работа электрометаллургического комбината
    Донецкий электрометаллургический завод может быть законсервирован
    14:35 15.01.2014
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    Донецкий электрометаллургический завод, который после длительной остановки запустил производство в конце сентября 2013 года, с 16 января может быть вновь законсервирован, сообщил мэр Александр Лукьянченко.
    Власти донецкой области опасаются полной остановки производства ДЭМЗ
    16:18 11.02.2013
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    ДЭМЗ может больше не приступить к работе после того, как российская группа "Мечел" временно приостановила производство на предприятии из-за сложной ситуации на рынках сырья и конечной металлургической продукции.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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