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    Днепровский металлургический комбинат

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Днепровский металлургический комбинат в Каменском
    Нет денег и кокса: Днепровский меткомбинат остановил производство
    16:45 04.04.2017
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    В руководстве предприятия опасаются хищения имущества, сообщается, что будет усилен контроль за соблюдением пропускного режима и активизирована работа по предотвращению попыток хищения имущества комбината.
    Днепровский меткомбинат
    Днепровский меткомбинат полностью остановил работу
    12:27 31.03.2017
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    В меткомбинате сообщили, что прекращение поставок кокса и дефицит оборотных средств привели комбинат к вынужденной остановке оборудования и агрегатов.
    Днепровский металлургический комбинат в Каменском
    Днепр: меткомбинат на грани заморозки
    09:38 24.02.2017
    2890Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Из-за блокады Донбасса существует угроза полной остановки ПАО "Днепровский металлургический комбинат". Ежедневно находят финансы на оплату лишь суточной нормы обеспечения одной доменной печи комбината.
    Внеочередное общее собрание акционеров ПАО Днепровский меткомбинат
    В Каменском декоммунизировали метзавод имени Дзержинского
    14:10 16.12.2016
    156На металлолом. Украина против советских памятников.
    "Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского" переименован в "Днепровский металлургический комбинат". Решение было принято на внеочередном собрании акционеров.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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