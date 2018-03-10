По результатам пересмотра дела коллегия судей удовлетворила апелляционные жалобы представителей ДТЭК, а предыдущее решение Хозяйственного суда Киева об отмене продажи части акций "Днепроэнерго" признала недействительными.
Хозяйственный суд города Киева постановил, что государственный пакет акций энергогенерирующей компании "Днепроэнерго" в размере 25% был незаконно приватизирован компанией ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.
Государственный пакет акций энергогенерирующей компании "Днепроэнерго" в размере 25% был незаконно приватизирован компанией ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. Такое решение вынес Хозяйственный суд города Киева.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".