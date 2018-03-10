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    Днепроэнерго

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Молоточек судьи
    Суд Киева признал законной покупку холдингом ДТЭК компании "Днепроэнерго"
    17:58 28.10.2015
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    По результатам пересмотра дела коллегия судей удовлетворила апелляционные жалобы представителей ДТЭК, а предыдущее решение Хозяйственного суда Киева об отмене продажи части акций "Днепроэнерго" признала недействительными.
    Офис Укртелекома. Архивное фото
    Государству надо бороться не за "Днепроэнерго", а за "Укртелеком" - Бондарь
    06:49 03.08.2015
    318Украина, экономика, катастрофа
    Хозяйственный суд города Киева постановил, что государственный пакет акций энергогенерирующей компании "Днепроэнерго" в размере 25% был незаконно приватизирован компанией ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.
    Молоточек судьи
    При Януковиче к приватизации допускали только своих - экс-глава ФГИ
    06:17 03.08.2015
    131Украина, экономика, катастрофа
    Государственный пакет акций энергогенерирующей компании "Днепроэнерго" в размере 25% был незаконно приватизирован компанией ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. Такое решение вынес Хозяйственный суд города Киева.
    Ринат Ахметов
    Ахметов против Украины: судебные сражения по результатам приватизации
    14:01 02.08.2015
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    Приватизация всех объектов за последние 10 лет проходила с теми же нарушениями, что и признанная судом незаконной покупка Ринатом Ахметовым 25% акций "Днепроэнерго".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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