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    День защитника Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    В программе "История без истерики" на Голосе Столицы Евгений Стасиневич рассказал, какие события происходили на территории Украины до того, как казачество стало сформированным образованием и получило признание польской Короны.
    Марш славы героев в Киеве. Архивное фото
    День 14 октября: праздник защитника и три марша националистов
    10:30 14.10.2017
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    Среди всех памятных дат 14 октября стало одним из наиболее "горячих". Ведь кроме Дня защитника и Покровы в этот день отмечают годовщину УПА. Традиционно не обходится без эксцессов, ведь националисты проводят марши и факельные шествия.
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    08:11 14.10.2017
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    В Киеве в субботу, 14 октября, ожидается большой марш УПА. В нем примут участие представители "Правого сектора", "Национального корпуса" и "ВО Свобода". Политологи и правоохранители не исключают провокаций.
    Национальная полиция Украины
    Нацполиция и Нацгвардия в Киеве перешли на усиленный режим
    01:38 14.10.2016
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    Как сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, все подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии будут находиться в состоянии повышенной готовности.
    Выставка военной техники в Киеве ко Дню защитника Украины
    Военная техника для участия в выставке ко Дню защитника Украины 
    05:35 14.10.2015
    1167День защитника Украины и "Марш героев"
    Выставка на Михайловской площади будет работать до 18 октября с 10.00 до 20.00 бесплатно для всех желающих. На экспозиции военные представят образцы новейшей техники, стрелкового оружия, обмундирования.
    Украинский военный. Архивное фото
    День защитника Украины пройдет под слоганом "Сила непокоренных"
    02:56 11.10.2015
    313День защитника Украины и "Марш героев"
    По словам президента, защита Отечества стала делом всех украинцев, поэтому День защитника Украины, который определен выходным днем, должен стать всенародным праздником.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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