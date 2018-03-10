В программе "История без истерики" на Голосе Столицы Евгений Стасиневич рассказал, какие события происходили на территории Украины до того, как казачество стало сформированным образованием и получило признание польской Короны.
Среди всех памятных дат 14 октября стало одним из наиболее "горячих". Ведь кроме Дня защитника и Покровы в этот день отмечают годовщину УПА. Традиционно не обходится без эксцессов, ведь националисты проводят марши и факельные шествия.
В Киеве в субботу, 14 октября, ожидается большой марш УПА. В нем примут участие представители "Правого сектора", "Национального корпуса" и "ВО Свобода". Политологи и правоохранители не исключают провокаций.
Выставка на Михайловской площади будет работать до 18 октября с 10.00 до 20.00 бесплатно для всех желающих. На экспозиции военные представят образцы новейшей техники, стрелкового оружия, обмундирования.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".