Самым молодым коллективом, пополнившим Зал славы в 2016 году, стал N. W. A., который одновременно является пятым по счету хип-хоп-проектом в музее. Его участниками когда-то были ныне популярные реперы Dr. Dre и Ice Cube.
В списке номинантов как те, кто выдвигается впервые, как, например младшая сестра короля поп-музыки Майкла Джексона Джанет Джексон, так и те, кто претендует на это уже более десяти лет, как группа Chic.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".