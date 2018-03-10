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    Deep Purple

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Концерт группы Deep Purple
    Deep Purple и Стив Миллер вошли в Зал славы рок-н-ролла
    04:17 09.04.2016
    121
    Самым молодым коллективом, пополнившим Зал славы в 2016 году, стал N. W. A., который одновременно является пятым по счету хип-хоп-проектом в музее. Его участниками когда-то были ныне популярные реперы Dr. Dre и Ice Cube.
    Концерт группы Deep Purple. Архивное фото
    Джанет Джексон и Deep Purple могут пополнить Зал славы рок-н-ролла
    03:13 09.10.2015
    71
    В списке номинантов как те, кто выдвигается впервые, как, например младшая сестра короля поп-музыки Майкла Джексона Джанет Джексон, так и те, кто претендует на это уже более десяти лет, как группа Chic.
    Концерт группы Deep Purple
    Deep Purple приедет в Киев в честь своего 45-летия с новым альбомом
    10:34 06.11.2013
    47
    Хард-рок группа Deep Purple, отмечающая в этом году свой 45-летний юбилей, выступит в рамках тура в поддержку нового альбома Now what?! во "Дворце Спорта" в Киеве 12 ноября.
    Концерт группы Deep Purple
    Deep Purple объявила название и дату релиза первого за 8 лет альбома
    11:10 28.02.2013
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    Легендарная британская рок-группа Deep Purple объявила название нового альбома - Now What?!, релиз которого состоится 26 апреля.
    Концерт группы Deep Purple
    Новый альбом Deep Purple выйдет в апреле этого года
    13:57 14.02.2013
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    Представитель Sony Music Максим Былкин написал на своей странице в социальной сети Facebook, что пластинка выйдет 26 апреля. По его словам, это будет полноценный альбом, состоящий из 11 песен.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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