Не имеет значения, кто будет возглавлять Госэкспертцентр, функцией которого является контроль за оборотом фармпрепаратов в стране, так как в условиях низких зарплат практически любого чиновника Минздрава можно купить, заявил эксперт Сергей Сошинский.
Фондовая компания "Куб", которая действовала в интересах фармацевтической фирмы "Дарница", приобрела 29,95% Борщаговского химико-фармацевтического завода в ходе приватизационного аукциона, прошедшего в пятницу.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.