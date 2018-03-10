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    ДОСААФ России

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Работа автошколы (ДОСААФ)
    Украину могут исключить из Объединенной организации ДОСААФ СНГ
    10:46 27.03.2014
    47Политический кризис в Украине
    Украину, возможно, исключат из Объединенной организации ДОСААФ СНГ, заявил в четверг председатель ДОСААФ России Сергей Маев.
    Вид города Балаклава и Балаклавской бухты
    ДОСААФ России готово оказать поддержку молодежи Крыма
    10:24 12.03.2014
    26Обострение ситуации в Крыму
    Оборонное общество прорабатывает предложения по участию молодежи Крыма в летних лагерях и патриотических центрах ДОСААФ России.
    Вертолет Ми-8 разбился в Хабаровском крае
    Причины крушения Ми-8 под Хабаровском объявят к 5 июля
    08:20 21.06.2013
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    "Могу сказать, что специалисты закончат работу непосредственно на месте крушения через неделю, а, следовательно, официальные результаты катастрофы можно будет ожидать к 5 июля", - сказал зампред ДОСААФ РФ Виктор Чернов.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Конфликт на Донбассе уже в миротворческом тупике
    11:56 10.03.2018
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    Если нынешний состав Рады не способен принять пакет законов, оговоренных "Минском-2", а рейтинги восседающих в ней партий находятся на уровне статистической погрешности, имеет ли смысл внешним игрокам начинать разговор о миротворцах?
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