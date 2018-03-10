Согласно информации источника, близкого к руководству ЕС, решение о продлении на полгода антироссийских секторальных ограничительных мер, связанных с исполнением минских договоренностей по Украине, принято на Coreper.
Высокопоставленный представитель Евросоюза заявил, что пока рано говорить о результате дискуссий в Европейском совете. По его мнению, итогом может быть политическая ориентация для Coreper (комитета постпредов).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".