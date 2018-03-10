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    Совет послов стран Евросоюза

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Совет ЕС рассмотрит вопрос введения безвиза для граждан Украины
    01:33 11.05.2017
    413Европа открывает для украинцев свои границы
    По данным СМИ, если Совет ЕС одобрит безвизовый режим, то 15 мая должно состояться подписание этого документа ЕП и Мальтой, и ориентировочно 11 июня безвизовый режим заработает.
    Флаг Евросоюза
    Постпреды стран ЕС решили продлить на полгода санкции против РФ - источник
    18:43 18.12.2015
    324Новые санкции в отношении России.
    Согласно информации источника, близкого к руководству ЕС, решение о продлении на полгода антироссийских секторальных ограничительных мер, связанных с исполнением минских договоренностей по Украине, принято на Coreper.
    Здание Евромиссии в Брюсселе, Бельгия. 5 мая 2015 г.
    Решение продлить санкции ЕС против РФ примут до Рождества - источник
    12:44 11.12.2015
    371
    По информации анонимного источника, близкого к руководству Евросоюза, среди членов совета постпредов ЕС еще остались некоторые разногласия во вопросе санкций в отношении РФ.
    Флаги Украины и ЕС
    Постпреды стран ЕС продлили санкции против граждан и юрлиц России и Украины
    15:12 02.09.2015
    318Новые санкции в отношении России.
    Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС продлил санкции против граждан Украины и России на полгода - до марта 2016 г. Ранее в списке было около 150 человек.
    Флаг Евросоюза
    Евросоюз согласовал текст заявления по результатам саммита Украина-ЕС
    22:48 26.04.2015
    677Саммит ЕС в Киеве
    Согласно информации представителя Европейского союза, COREPER - постоянные представители стран ЕС - согласовал текст совместного заявления по результатам саммита.
    Флаги Украины и ЕС
    Франция и ФРГ блокируют заявление по итогам саммита Украина-ЕС - источник
    20:19 25.04.2015
    1457Саммит ЕС в Киеве
    Согласно информации, на воскресенье, 26 апреля, срочно созывают заседание постоянных представителей (COREPER). Сейчас украинские дипломаты прилагают все усилия, чтобы спасти ситуацию.
    Флаг ЕС на митинге в Киеве
    ЕС продолжит обсуждение новых санкций в случае провала переговоров в Минске
    11:31 11.02.2015
    193Новые санкции в отношении России.
    Высокопоставленный представитель Евросоюза заявил, что пока рано говорить о результате дискуссий в Европейском совете. По его мнению, итогом может быть политическая ориентация для Coreper (комитета постпредов).
    Здание Госсовета Крыма
    Главы МИД ЕС готовят новые санкции по Крыму
    12:39 12.12.2014
    245Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    В Европе планируют к понедельнику определится с пакетом новых санкций по Крыму. Между станами-членами ЕС идет дискуссия: ввести общий запрет на инвестиции и торгвлю или секторальный.
    Флаг Евросоюза
    Постпреды ЕС в четверг обсудят расширение индивидуальных санкций по Украине
    12:12 26.11.2014
    206Реакция в мире на события в Украине
    Эту информацию подтвердил РИА Новости представитель ЕС на условиях анонимности. По его словам, "Украина будет обсуждаться на заседании Coreper".
    Флаги Евросоюза
    Совещание ЕС по Украине может открыть путь отмене санкций против РФ
    07:09 30.09.2014
    359Новые санкции в отношении России.
    От мнения постпредов ЕС на заседании может зависеть процесс отмены антироссийских санкций Евросоюза.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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