Ранее в воскресенье группа водолазов индонезийских ВМС, включающая боевых пловцов спецподразделения Kopaska, совершила первое погружение в проливе Каримата, где накануне индонезийское геодезическое судно Mahakarya Geo Survey на глубине 31 метра обнаружило обломки авиалайнера длиной до 18 метров.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.