Центральный районный суд Воронежа вынес постановлении о заключении подозреваемого под стражу на два месяца. По версии следствия, водитель не выбрал безопасную скорость движения с учетом сложных погодных условий, не справился с управлением.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.