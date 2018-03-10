Как говорится на сайте комиссии, всего на момент закрытия участков проголосовали 86,75% от общего числа зарегистрированных избирателей. По данным exit polls, на выборах с большим отрывок лидирует действующий президент Александр Лукашенко.
Глава ЦИК напомнила о силовом разгоне акции протеста в день президентских выборов в декабре 2010 года. По ее мнению, что кандидаты от оппозиции тогда "очень ущербно" воспользовались свободами, которое дало им государство
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".