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    ЦИК Белоруссии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
    ЦИК Белоруссии признал победу Лукашенко на выборах президента
    14:09 16.10.2015
    38Выборы президента Белоруссии
    По данным Центризбиркома, действующий глава государства на выборах набрал 83,5 процентов голосов избирателей. Лукашенко ранее уже поздравили ряд руководителей государств, в том числе и Петр Порошенко.
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
    Лукашенко победил на выборах президента, набрав 83,49% голосов - ЦИК
    02:45 12.10.2015
    735Выборы президента Белоруссии
    Наилучший результат действующий президент показал в Могилевской области, где за него проголосовали 88,29% избирателей, хуже всего за Лукашенко голосовали в Минске, где он набрал 65,58% голосов.
    Выборы президента Белоруссии
    Явка на президентских выборах в Белоруссии превысила 86% - ЦИК
    01:58 12.10.2015
    65Выборы президента Белоруссии
    Как говорится на сайте комиссии, всего на момент закрытия участков проголосовали 86,75% от общего числа зарегистрированных избирателей. По данным exit polls, на выборах с большим отрывок лидирует действующий президент Александр Лукашенко.
    Выборы президента Белоруссии
    Явка на выборах президента в Белоруссии превысила 74% - ЦИК
    17:22 11.10.2015
    403Выборы президента Белоруссии
    В разрезе областей лидирует Могилевская область с показателем 81,11%. Наименьший промежуточный результат у Минска - 60,67%. Всего в список для голосования включено около 7 миллионов избирателей.
    Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии
    Явка избирателей на президентских выборах в Белоруссии превысила 50% - ЦИК
    13:48 11.10.2015
    197Выборы президента Белоруссии
    В разрезе регионов пятидесятипроцентный барьер пока не преодолел лишь город Минск, где на избирательные участки пришли 39,39% избирателей.
    Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии
    Явка избирателей на выборах президента Белоруссии превышает 40% - ЦИК
    11:29 11.10.2015
    263
    За два часа голосования на избирательные участки в Белоруссии пришли около четырех процентов избирателей. Ранее досрочно проголосовали 36,5% граждан.
    Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии
    В Белоруссии проходят выборы президента, досрочно проголосовали 36,05% граждан
    07:29 11.10.2015
    1099Выборы президента Белоруссии
    Досрочное голосование проходило с 6 по 10 октября включительно, основной день волеизъявления - 11 октября. В 2006 и 2010 годах в досрочном голосовании принимали 31 и 23 процента избирателей.
    Белоррусский солдат выходит из кабинки для голосования во время досрочного голосования на президентских выборах. День общего голосования назначен на 11 октября.
    В Белоруссии на выборах президента уже проголосовали 28% избирателей - ЦИК
    21:34 09.10.2015
    245Выборы президента Белоруссии
    В Белоруссии продолжается досрочное голосование на национальных выборах. День основного голосования - 11 октября. Всего на пост президента претендуют четыре кандидата.
    В ЦИК Белоруссии принесли регистрировать кота
    В ЦИК Белоруссии принесли регистрировать кота
    19:24 17.07.2015
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    Согласно информации, кота принесли, чтобы зарегистрировать в ЦИК Белоруссии. "Тот орет, вырывается и не хочет идти регистрироваться", - говорится в сообщении.
    Лидия Емрошина, глава ЦИК Белоруссии
    Белорусы свободны, и им недостает дисциплины - глава ЦИК
    01:33 06.05.2015
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    Глава ЦИК напомнила о силовом разгоне акции протеста в день президентских выборов в декабре 2010 года. По ее мнению, что кандидаты от оппозиции тогда "очень ущербно" воспользовались свободами, которое дало им государство
    Флаг Белоруссии
    Президентские выборы-2015 обойдутся Белоруссии в $9,3 млн
    10:44 12.11.2014
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    Выборы президента Белоруссии в соответствии с законодательством республики должны пройти осенью будущего года.
    Выборы в Украине
    ЦИК Белоруссии уже не ждет приглашения наблюдателей на выборы в Украине
    13:02 06.10.2014
    186Выборы в парламент 2014
    По словам секретаря ЦИК Белоруссии Лозовика, обычно подобные приглашения для отдельных наблюдателей-представителей ЦИК направляются за месяц до даты выборов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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