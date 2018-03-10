По словам главы ЦИК Абхазии Батала Табагуа, общее число граждан, включенных в списки для голосования - 132.877, число граждан, принявших участие в голосовании- 1.628, что составляет 1,23% от включенных в списки.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.