Рада успела провести только пять заседаний, однако, по данным гражданского движения "Честно", среди прогульщиков уже успел отметиться Константин Жеваго, который был рекордсменом по прогулам в Раде двух предыдущих созывов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.