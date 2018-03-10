наверх
10.03.201818:52
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Черновицкий городской совет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Питание в школе
    В Черновцах требуют ввести карантин в школах
    10:27 18.01.2018
    323Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    Согласно петиции, появившейся на сайте Черновицкого городского совета, необходимо ввести карантин в черновицких школах, в соответствии с увеличением количества больных и из-за минусовой температуры.
    Агитационный щит политической партии Оппозиционный блок
    Черновицкий горсовет запретил "Оппозиционный блок"
    18:49 25.05.2017
    1141Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    В документе говорится, что кроме бывших регионалов, мэру не стоит брать на работу еще и коммунистов. А те депутаты и мэр, которые были помощниками народных депутатов-регионалов, должны сложить полномочия.
    В Черновцах демонтировали часть вывески Сбербанк России
    Очевидное-невероятное: грузин десоветизирует Одессу, Черновцы запретили "Россию"
    18:13 05.04.2016
    1294Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Будни современной Украины: губернатор Одесской области Саакашвили будет лично курировать декоммунизацию в регионе, а горсовет Черновцов запретил использование в городе вывесок наружной рекламы со словом "Россия" и производными словосочетаниями.
    В Черновцах демонтировали часть вывески Сбербанк России
    В Черновцах запретили использование вывесок со словом "Россия"
    21:12 04.04.2016
    808
    Согласно решению Черновицкого городского совета, запрещено использование вывесок (с обозначением рода деятельности, названия предприятия, учреждения), в которых используется слово "Россия".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги