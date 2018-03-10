В НАБУ уточнили, что "Азот" избежал оплаты за потребленную электроэнергию в рамках обязательств, возникших на основании договора о поставках электрической энергии, заключенного между "Азот" и "Черкассыоблэнерго".
По информации "Украинской аграрной конфедерации", правительство рассмотрит возможность того, что удобрения будут переданы сельхозпредприятиям в основном на условиях встречной поставки продукции будущего урожая.
В Group DF, куда входим химический холдинг Ostchem, сообщили, что компании приходится работать в условиях военного конфликта на Донбассе и масштабной политической кампании против Группы и ее владельца Дмитрия Фирташа.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".