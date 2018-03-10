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    Черкасский ОАО "Азот"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Суд обязал "Азот" Фирташа выплатить 47 млн грн долга
    04:51 25.08.2017
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    В НАБУ уточнили, что "Азот" избежал оплаты за потребленную электроэнергию в рамках обязательств, возникших на основании договора о поставках электрической энергии, заключенного между "Азот" и "Черкассыоблэнерго".
    Митинг работников Азота в Черкассах 3 апреля
    "Не превращайте Черкассы в город безработных". Под ОГА собрался митинг
    10:52 03.04.2017
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    Число участников митинга постоянно растет. Они держат в руках плакаты надписями "Не лишайте нас работы", "Азот без газа - страна без хлеба" и "Отдайте газ - мы за него заплатили".
    Председатель совета директоров холдинга Group DF Дмитрий Фирташ. Архивное фото
    Заводы Фирташа по производству удобрений намерены возобновить работу
    20:07 30.03.2017
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    По информации "Украинской аграрной конфедерации", правительство рассмотрит возможность того, что удобрения будут переданы сельхозпредприятиям в основном на условиях встречной поставки продукции будущего урожая.
    Дмитрий Фирташ. Архивное фото
    Два завода Фирташа прекращают работу
    08:52 29.05.2015
    1051Украина - шаг до дефолта
    В Group DF, куда входим химический холдинг Ostchem, сообщили, что компании приходится работать в условиях военного конфликта на Донбассе и масштабной политической кампании против Группы и ее владельца Дмитрия Фирташа.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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