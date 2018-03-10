Согласно информации, пожарные к тушению пожара не приступали, пока сотрудники "Киевэнерго" не отключили питание и дали разрешение на тушение пожара. Причина возникновения возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
Киевская горадминистрация (КГГА) обязала сотрудников предприятий общественного питания и рынков носить медицинские маски в местах массового скопления людей, это сделано из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ.
По данным ГСЧС, возгорание произошло в подвальном помещении. В результате инцидента из здания эвакуировали 80 человек. На данный момент обстоятельства возникновения пожара выясняет следственно-оперативная группа.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".