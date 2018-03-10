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    Бессарабский рынок

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Пожар на Бессарабском рынке
    Пожар на Бессарабском рынке: кадры с места происшествия 
    19:03 12.02.2017
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    В столице на Бессарабском рынке вспыхнул пожар. Как говорят спасатели, причиной возгорания стала щитовая рынка. "Евразию" и весь подъезд эвакуировали.
    Пожар на Бессарабском рынке
    Пожар на Бессарабском рынке ликвидирован - ГСЧС
    18:23 12.02.2017
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    Согласно информации, пожарные к тушению пожара не приступали, пока сотрудники "Киевэнерго" не отключили питание и дали разрешение на тушение пожара. Причина возникновения возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
    Пожар на Бессарабском рынке
    На Бессарабском рынке не могут потушить пожар - СМИ
    18:01 12.02.2017
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    Согласно информации, как только "Киевэнерго" отключит напряжение, пожар ликвидируют. Огонь пока не перекинулся на другие помещения. Вместе с тем на месте работают семь единиц техники и 30 спасателей.
    Продавцы Бессарабского рынка в Киеве надели маски
    Эпидемия гриппа: маски-шоу на Бессарабке 
    16:43 28.01.2016
    688Эпидемия свиного гриппа в Украине
    Киевская горадминистрация (КГГА) обязала сотрудников предприятий общественного питания и рынков носить медицинские маски в местах массового скопления людей, это сделано из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ.
    Пожар. Архивное фото
    В центре Киева горел Бессарабский рынок
    23:56 11.12.2014
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    По данным ГСЧС, возгорание произошло в подвальном помещении. В результате инцидента из здания эвакуировали 80 человек. На данный момент обстоятельства возникновения пожара выясняет следственно-оперативная группа.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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