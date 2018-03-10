Левая солнечная батарея пилотируемого космического корабля "Союз ТМА-17М" с новым экипажем МКС не раскрылась в ходе выведения корабля на орбиту, вторая работает штатно и полностью обеспечивает корабль энергией.
Это будет открытый проект и в нем будут участвовать не только нынешние участники, но и другие страны. Как заявил администратор НАСА Чарлз Болден, часть сегмента этого рынка надо отдать коммерческим компаниям.
Трансляция запуска ракеты-носителя «Протон-М» с европейским спутником связи Astra-2G с космодрома «Байконур». Телекоммуникационный космический аппарат обеспечит вещание и услуги широкополосного доступа следующего поколения в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".