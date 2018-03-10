наверх
10.03.201811:41
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Байконур (космодром)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Старт космического корабля Союз ТМА-17М с космодрома Байконур
    Старт корабля "Союз ТМА-17М" с космодрома Байконур 
    06:57 23.07.2015
    280
    Левая солнечная батарея пилотируемого космического корабля "Союз ТМА-17М" с новым экипажем МКС не раскрылась в ходе выведения корабля на орбиту, вторая работает штатно и полностью обеспечивает корабль энергией.
    Астероид. Архивное фото
    НАСА намерено захватить астероид и добывать там полезные ископаемые
    09:45 28.03.2015
    505
    По словам администратора НАСА Чарлза Болдена, "если этот дерзкий проект удастся, то мы дадим возможность коммерческим фирмам добывать полезные ископаемые на этом астероиде".
    Международная космическая станция
    РФ и США совместно создадут новую космическую станцию - Роскосмос
    07:44 28.03.2015
    460
    Это будет открытый проект и в нем будут участвовать не только нынешние участники, но и другие страны. Как заявил администратор НАСА Чарлз Болден, часть сегмента этого рынка надо отдать коммерческим компаниям.
    Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с европейским спутником «Астра-2G»
    "Протон-М" с европейским спутником связи Astra-2G стартовал с "Байконура" 
    01:28 28.12.2014
    108
    Трансляция запуска ракеты-носителя «Протон-М» с европейским спутником связи Astra-2G с космодрома «Байконур». Телекоммуникационный космический аппарат обеспечит вещание и услуги широкополосного доступа следующего поколения в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
    Ракета-носитель Протон-М
    Запуск "Протона-М" с евроспутником Astra 2G перенесен на месяц - источник
    20:47 28.11.2014
    72
    В ходе проверки на стартовом комплексе Байконура были выявлены проблемы с гироскопом на разгонном блоке "Бриз-М".
    Старт ракеты-носителя с космодрома. Архивное фото
    С Байконура впервые после аварийного пуска в мае запустили "Протон"
    06:10 28.09.2014
    172
    "Протон" с разгонным блоком "Бриз-М" выведет на орбиту российский космический аппарат "Луч". Спутник "Луч" спроектирован и изготовлен в ОАО "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги