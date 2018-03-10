Главный тренер петербургского "Спартака" Гундарс Ветра после поражения от "Донецка" в матче Единой лиги ВТБ заявил, что соперник переиграл его команду по всем показателям и выразил отдельное недовольство действиями своих баскетболистов в обороне.
Следствие рассматривает несколько версий аварийной посадки Ан-24, в том числе и версию, касающуюся действий наземных служб и технического состояния наземных приборов, которые обеспечивают безопасность полетов.
За время карьеры Милладж успел поиграть за немецкий "Вюрцбурге", хорватский "Сплит", владивостокский "Спартак-Приморье", красноярский "Енисей", латвийские "Ригу" и ВЭФ, в составе каждого из которых становился чемпионом Латвии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".