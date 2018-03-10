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    БК Донецк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Баскетбол
    БК "Донецк" переиграл "Спартак" по всем показателям, считает Ветра
    08:26 14.10.2013
    9
    Главный тренер петербургского "Спартака" Гундарс Ветра после поражения от "Донецка" в матче Единой лиги ВТБ заявил, что соперник переиграл его команду по всем показателям и выразил отдельное недовольство действиями своих баскетболистов в обороне.
    Обломки упавшего самолета Ан-24 под Донецком
    Одна из версий аварийной посадки Ан-24 в Донецке - теракт
    11:56 15.02.2013
    22Аварийная посадка Ан-24 под Донецком
    Это только одна из версий наряду с другими: несоответствующими действиями экипажа, технических служб, метеусловиями и так далее.
    Крушение самолета Ан-24 под Донецком
    Разбившийся в Донецке Ан-24 имел сертификат об исправности - СМИ
    07:29 15.02.2013
    135Аварийная посадка Ан-24 под Донецком
    Следствие рассматривает несколько версий аварийной посадки Ан-24, в том числе и версию, касающуюся действий наземных служб и технического состояния наземных приборов, которые обеспечивают безопасность полетов.
    Самолет
    Полеты самолетов "Южных авиалиний" приостановлены
    10:34 14.02.2013
    15Аварийная посадка Ан-24 под Донецком
    По словам вице-премьера Украины Александра Вилкула, у "Южных авиалиний" было всего четыре самолета.
    В больнице
    При крушении Ан-24 погибли пятеро, 9 госпитализированы - вице-премьер
    10:17 14.02.2013
    19Аварийная посадка Ан-24 под Донецком
    По словам Александра Вилкула, самолет Ан-24, совершивший аварийную посадку в Донецке в среду, был выпущен в 1973 году, и у него не было технических проблем.
    Прокурор Донецкой области взял под контроль расследование аварии Ан-24
    10:12 14.02.2013
    8Аварийная посадка Ан-24 под Донецком
    Сейчас продолжается осмотр места происшествия, проводятся другие первоочередные следственные действия.
    Пассажиры Ан-24 полагают, что выжили благодаря трещине в корпусе
    09:16 14.02.2013
    11Аварийная посадка Ан-24 под Донецком
    "Если бы, наверное, не эта трещина, то мы бы оттуда не выбрались", - полагает пассажир самолета Дмитрий Вербицкий.
    Крушение самолета Ан-24 под Донецком
    Аварийная посадка Ан-24 под Донецком привела к гибели людей
    09:08 14.02.2013
    39Аварийная посадка Ан-24 под Донецком
    Это уже не первая авария с участием таких самолетов за последние несколько лет.
    Баскетбол
    БК "Донецк" пополнился американским защитником Кертисом Милладжем
    10:04 02.01.2013
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    За время карьеры Милладж успел поиграть за немецкий "Вюрцбурге", хорватский "Сплит", владивостокский "Спартак-Приморье", красноярский "Енисей", латвийские "Ригу" и ВЭФ, в составе каждого из которых становился чемпионом Латвии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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