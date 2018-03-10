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Тег
БК Азовмаш
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
8
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Сотни "азовцев" принесли к Администрации президента "вопросы для Порошенко"
15:13 21.11.2016
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Украина - буревестник революций. Годовщины
Согласно данным СМИ, активисты "Азова" и студенты написали на транспарантах вопросы для президента Петра Порошенко. В марше принимают участие около 500 человек.
Натяжко стал лучшим украинским баскетболистом чемпионата Лиги ВТБ
15:22 20.04.2014
8
Центровой мариупольского "Азовмаша" Кирилл Натяжко признан лучшим украинским баскетболистом по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Американский баскетболист Стоглин подписал контракт с "Азовмашем"
16:36 05.02.2014
4
Американский баскетболист Террел Стоглин подписал контракт с украинским клубом "Азовмаш", который выступает Единой лиги ВТБ; контракт рассчитан до конца сезона.
БК "Азовмаш" сравнял счет в финальной серии украинской суперлиги
21:40 17.05.2013
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Встреча, прошедшая в пятницу в Киеве, завершилась со счетом 77:73 (28:23, 21:8, 17:19, 11:23) в пользу гостей.
Баскетбольный клуб "Азовмаш" расторг контракт с защитником Пауничем
17:44 29.12.2012
6
Ранее сербский баскетболист выступал за итальянский "Виртус", российский "Нижний Новгород", греческий "Арис", бельгийский "Остенде" и ряде сербских клубов.
БК "Азовмаш" отправил в отставку главного тренера команды Кесара
21:23 27.11.2012
3
Сербский специалист возглавлял "Азовмаш" с июля. Команда под его руководством провела 6 игр в Единой лиге ВТБ, в которых потерпела 5 поражений.
Баскетболисты "Азовмаша" проиграли УНИКСу в матче Лиги ВТБ
18:16 17.11.2012
38
Баскетболисты казанского УНИКСа обыграли мариупольский "Азовмаш" в матче Единой лиги ВТБ. Это четвертая победа УНИКСа в шести матчах Единой лиги ВТБ.
"Азовмаш" уступил "Донецку" в матче Единой лиги ВТБ
16:23 28.10.2012
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Встреча группы А, прошедшая в воскресенье в Мариуполе, завершилась со счетом 75:68 (12:16, 16:15, 22:27, 25:10) в пользу гостей.
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16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
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