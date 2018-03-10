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    БК Азовмаш

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Марш Азова в Киеве
    Сотни "азовцев" принесли к Администрации президента "вопросы для Порошенко"
    15:13 21.11.2016
    4820Украина - буревестник революций. Годовщины
    Согласно данным СМИ, активисты "Азова" и студенты написали на транспарантах вопросы для президента Петра Порошенко. В марше принимают участие около 500 человек.
    Баскетбол
    Натяжко стал лучшим украинским баскетболистом чемпионата Лиги ВТБ
    15:22 20.04.2014
    8
    Центровой мариупольского "Азовмаша" Кирилл Натяжко признан лучшим украинским баскетболистом по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
    Баскетбол
    Американский баскетболист Стоглин подписал контракт с "Азовмашем"
    16:36 05.02.2014
    4
    Американский баскетболист Террел Стоглин подписал контракт с украинским клубом "Азовмаш", который выступает Единой лиги ВТБ; контракт рассчитан до конца сезона.
    Баскетбол
    БК "Азовмаш" сравнял счет в финальной серии украинской суперлиги
    21:40 17.05.2013
    2
    Встреча, прошедшая в пятницу в Киеве, завершилась со счетом 77:73 (28:23, 21:8, 17:19, 11:23) в пользу гостей.
    Баскетбол
    Баскетбольный клуб "Азовмаш" расторг контракт с защитником Пауничем
    17:44 29.12.2012
    6
    Ранее сербский баскетболист выступал за итальянский "Виртус", российский "Нижний Новгород", греческий "Арис", бельгийский "Остенде" и ряде сербских клубов.
    Баскетбол
    БК "Азовмаш" отправил в отставку главного тренера команды Кесара
    21:23 27.11.2012
    3
    Сербский специалист возглавлял "Азовмаш" с июля. Команда под его руководством провела 6 игр в Единой лиге ВТБ, в которых потерпела 5 поражений.
    Баскетбол
    Баскетболисты "Азовмаша" проиграли УНИКСу в матче Лиги ВТБ
    18:16 17.11.2012
    38
    Баскетболисты казанского УНИКСа обыграли мариупольский "Азовмаш" в матче Единой лиги ВТБ. Это четвертая победа УНИКСа в шести матчах Единой лиги ВТБ.
    Баскетбол
    "Азовмаш" уступил "Донецку" в матче Единой лиги ВТБ
    16:23 28.10.2012
    7
    Встреча группы А, прошедшая в воскресенье в Мариуполе, завершилась со счетом 75:68 (12:16, 16:15, 22:27, 25:10) в пользу гостей.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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