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    Азов-Крым

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Станислав Краснов
    Краснов из "Азова" прекратил голодовку, опасаясь"карательной психиатрии"
    03:23 11.05.2016
    714Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    По словам арестованного Станислава Краснова, морально он чувствует себя хорошо, а голодать было не так трудно, как ему казалось изначально. Активист прекратил голодовку во вторник, 10 мая.
    Снос монумента чекистам на Лыбидской площади в Киеве
    Памятник чекистам в Киеве разрушают молотками и перфоратором
    15:49 28.04.2016
    606Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Трое человек залезли по лестнице к памятнику, молотками и перфоратором пытаются его разрушить. Памятник сделан из цельного гранита, поэтому удалось только повредить нос на лице одной из фигур.
    Станислав Краснов
    "Азовцу" Краснову продлили арест еще на два месяца
    09:57 26.04.2016
    131Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    Станиславу Краснову, которого обвиняют по трем статьям, продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 24 июня. Защитники Краснова на сегодняшнее заседание суда не явились.
    Станислав Краснов на заседании суда. Архивное фото
    Краснов после обморока заявил о прекращении сухой голодовки
    23:34 25.04.2016
    65Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    В ходе заседания прокуроры заявили ходатайство о продлении Краснову меры пресечения в виде содержания под стражей, срок которой истекает в конце понедельника, 25 апреля.
    Станислав Краснов
    "Азовец" Краснов заявил, что перешел на сухую голодовку
    12:15 25.04.2016
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    В ходе очередного заседания суда Краснов сообщил, что очень плохо себя чувствует и у него ухудшилось зрение. Шевченковский райсуд Киева дал разрешение на осмотр Краснова медиками.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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