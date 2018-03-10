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    Ашан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Cупермаркет Billa
    В супермаркетах допускают проблемы с поставками из-за кибератаки
    22:29 27.06.2017
    174Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    "Ашан Ритейл Украина" отмечает, что IT-системы компании изолированы, под влияние попали также терминалы для оплаты покупок, снабжение.
    Покупатели в торговом центре Ашан
    Компания "Ашан" купила сеть гипермаркетов "Караван"
    23:35 20.06.2017
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    По информации пресс-службы "Ашана", благодаря сделке "Ашан Ритейл Украина" усилит свое присутствие в Киеве, а также будет присутствовать в четырех новых городах - Харькове, Днепре, Житомире и Черновцах.
    Давка в Ашане за яйцами
    Давка пенсионеров за дешевыми яйцами в киевском супермаркете 
    05:56 02.12.2015
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    Как сообщила автор видео, 1 декабря в супермаркете яйца стоили по 9,99 грн за десяток, что вызвало нешуточный ажиотаж среди покупателей, в особенности пенсионного возраста.
    Бананы
    Во французском "Ашане" в коробке из-под бананов нашли 80 кг кокаина
    19:00 03.04.2015
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    Руководство магазина вызвало полицию, которая изъяла вещество со склада. После проверки было установлено, что белый порошок является кокаином. Стоимость опасной находки составляет примерно 4 миллиона евро.
    Хлеб
    Крупнейшие ритейлеры России заморозили цены на социально значимые товары
    16:45 25.02.2015
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    Инициативу поддержали такие члены ассоциации как "Магнит", Х5 Retail Group, "Ашан", "Дикси", Metro Cash&Carry, "Лента", "Окей", "Глобус", "Билла", "Зельгрос", "Вестер", "Утконос".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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