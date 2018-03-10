По информации пресс-службы "Ашана", благодаря сделке "Ашан Ритейл Украина" усилит свое присутствие в Киеве, а также будет присутствовать в четырех новых городах - Харькове, Днепре, Житомире и Черновцах.
Руководство магазина вызвало полицию, которая изъяла вещество со склада. После проверки было установлено, что белый порошок является кокаином. Стоимость опасной находки составляет примерно 4 миллиона евро.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".