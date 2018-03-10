Более 500 десантников 95-й бригады и почти сотня единиц техники задействованы в батальонно-тактических учениях. Маневры продолжаются 4 дня подряд на полигоне высокомобильных десантных войск в Житомирской области.
В Житомирской области на общевойсковом полигоне высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины прошли батальонно-тактические учения личного состава 95 отдельной аэромобильной бригады ВДВ, сообщила пресс-служба Минобороны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".