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    95 аэромобильная бригада ВДВ ВСУ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Батальонно-тактические учения 95 аэромобильной бригады ВДВ возле Житомира. Видео
    Батальонно-тактические учения 95 аэромобильной бригады ВДВ возле Житомира 
    02:55 24.10.2015
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    Более 500 десантников 95-й бригады и почти сотня единиц техники задействованы в батальонно-тактических учениях. Маневры продолжаются 4 дня подряд на полигоне высокомобильных десантных войск в Житомирской области.
    В Житомирской области 95 аэромобильная бригада ВДВ провела масштабные учения
    В Житомирской области 95 аэромобильная бригада ВДВ провела масштабные учения 
    00:51 24.10.2015
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    В Житомирской области на общевойсковом полигоне высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины прошли батальонно-тактические учения личного состава 95 отдельной аэромобильной бригады ВДВ, сообщила пресс-служба Минобороны.
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    01:29 10.03.2018
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