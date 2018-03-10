В совместном пресс-релизе грузинского девелопера Silk Road и Trump Organization говорится, что строительство 47-этажной жилой башни, стоимость которой оценивалась в 250 миллионов долларов, продолжится без участия последней.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.