наверх
10.03.201805:08
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Гидрометцентр

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Непогода. Архивное фото
    В Украине объявлено штормовое предупреждение
    09:58 25.07.2017
    759Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    В Ровенской, Волынской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областях ожидается ухудшение погодных условий - сильные дожди, грозы, местами град.
    Фантастические молнии в Одессе
    Гидрометцентр предупреждает о грозах, граде и шквалах
    22:50 22.07.2017
    507
    В Гидрометцентре сообщили, что 23 июля ночью в центральных и южных, днем в западных и восточных областях местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
    Женщина под зонтом
    Гидрометцентр предупреждает о резком ухудшении погоды
    19:33 11.12.2016
    2906
    По информации Гидрометцентра, ожидается дождь с переходом снег, местами метель, на дорогах гололедица, температура ночью и утром от 2° тепла до 4° мороза со снижением в течение дня до 5-8° мороза.
    Мощный снегопад в Запорожье
    Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение по всей Украине
    09:06 22.01.2016
    1221Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    Сильные снегопады с минувшего воскресенья "накрыли" южные и восточные регионы Украины. По состоянию на утро пятницы, снегопады отступили, однако на территорию страны надвигаются сильные морозы.
    Мороз
    Гидрометцентр обещает россиянам аномальные холода в новогоднюю ночь
    08:20 31.12.2015
    437
    На севере Урала морозы могут достигнуть минус 25-35 градусов, еще морознее будет лишь на северо-востоке Якутии, где в районе Оймякона и Верхоянска температура опустится до минус 45-48 градусов.
    Гроза. Архивное фото
    По Украине объявлено штормовое предупреждение: ожидаются грозы
    09:53 02.07.2015
    200
    Согласно информации Украинского метеорологического центра, в Украине кроме западных и большинства восточных областей, ожидаются грозы. Ухудшится погода в столице и области.
    Автомобиль на залитой водой улице после ливня. Архивное фото
    Москвичей предупредили о возможном наводнении из-за ливней
    04:29 28.06.2015
    159Природные катаклизмы по всему миру.
    По информации Гидрометцентра России, в воскресенье в столичном регионе прогремят грозы с порывистым ветром. Сильные дожди будут идти как в ночь на воскресенье, так и днем.
    Последствия штормового ветра с дождем
    Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение по Украине
    15:42 05.06.2013
    11
    Украинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на четверг по всей Украине, сообщает в среду пресс-служба ведомства.
    Дождь
    Гидрометцентр: шквалы и грозы ожидаются в Украине 23-24 мая
    16:43 22.05.2013
    7
    Гидрометцентр также сообщил, что 23 мая на территории Киева и Киевской области ожидаются грозы с ветряными шквалами 15-20 метров в секунду.
    Города мира. Донецк
    В Украине на праздники объявлена чрезвычайная пожарная опасность
    16:03 30.04.2013
    19
    Украинский Гидрометцентр предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в период 1-7 мая.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги