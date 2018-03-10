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Гидрометцентр
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
10
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В Украине объявлено штормовое предупреждение
09:58 25.07.2017
759
Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
В Ровенской, Волынской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областях ожидается ухудшение погодных условий - сильные дожди, грозы, местами град.
Гидрометцентр предупреждает о грозах, граде и шквалах
22:50 22.07.2017
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В Гидрометцентре сообщили, что 23 июля ночью в центральных и южных, днем в западных и восточных областях местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Гидрометцентр предупреждает о резком ухудшении погоды
19:33 11.12.2016
2906
По информации Гидрометцентра, ожидается дождь с переходом снег, местами метель, на дорогах гололедица, температура ночью и утром от 2° тепла до 4° мороза со снижением в течение дня до 5-8° мороза.
Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение по всей Украине
09:06 22.01.2016
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Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
Сильные снегопады с минувшего воскресенья "накрыли" южные и восточные регионы Украины. По состоянию на утро пятницы, снегопады отступили, однако на территорию страны надвигаются сильные морозы.
Гидрометцентр обещает россиянам аномальные холода в новогоднюю ночь
08:20 31.12.2015
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На севере Урала морозы могут достигнуть минус 25-35 градусов, еще морознее будет лишь на северо-востоке Якутии, где в районе Оймякона и Верхоянска температура опустится до минус 45-48 градусов.
По Украине объявлено штормовое предупреждение: ожидаются грозы
09:53 02.07.2015
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Согласно информации Украинского метеорологического центра, в Украине кроме западных и большинства восточных областей, ожидаются грозы. Ухудшится погода в столице и области.
Москвичей предупредили о возможном наводнении из-за ливней
04:29 28.06.2015
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Природные катаклизмы по всему миру.
По информации Гидрометцентра России, в воскресенье в столичном регионе прогремят грозы с порывистым ветром. Сильные дожди будут идти как в ночь на воскресенье, так и днем.
Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение по Украине
15:42 05.06.2013
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Украинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на четверг по всей Украине, сообщает в среду пресс-служба ведомства.
Гидрометцентр: шквалы и грозы ожидаются в Украине 23-24 мая
16:43 22.05.2013
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Гидрометцентр также сообщил, что 23 мая на территории Киева и Киевской области ожидаются грозы с ветряными шквалами 15-20 метров в секунду.
В Украине на праздники объявлена чрезвычайная пожарная опасность
16:03 30.04.2013
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Украинский Гидрометцентр предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в период 1-7 мая.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
"Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча
05:55 09.03.2018
0
Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
0
Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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