Грузовой автомобиль ГАЗ-3309 перевернулся в результате отказа тормозов. Спасатели, чтобы предотвратить пожар, оперативно смыли горюче-смазочные материалы, которые разлились из топливной системы автомобиля.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.