Губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, как и президент Украины Петр Порошенко, выступает против введения военного положения, он считает, что в Донбассе начался мирный процесс, передает "Комсомольская правда в Украине".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.