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    Замбия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Скорая помощь
    Жертвами ДТП в Замбии стали три немецких врача и местный журналист
    23:25 24.04.2015
    28
    Пресс-секретарь президента Замбии сообщил, что авария произошла по вине водителя автомобиля, в котором находились врачи. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
    Президент Замбии Эдгар Лунгу
    Президент Замбии выписан из госпиталя, где он лечился после падения
    09:47 10.03.2015
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    Как отмечается,семь докторов, которые следили за состоянием здоровья президента, пришли к единому мнению о том, что его состояние стабильное и он может продолжить лечение дома.
    Майкл Чилуфья Сата
    Президент Замбии скончался в Лондоне
    06:58 29.10.2014
    176
    В Лондоне глава африканской республики проходил курс лечения. Что именно послужило причиной смерти, не уточняется.
    Нью-Йорк. Архивное фото
    Президент Замбии госпитализирован в одну из больниц Нью-Йорка
    00:58 26.09.2014
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    Президент Замбии Майкл Сата госпитализирован в одну из клиник Нью-Йорка, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на заявление заместителя главы полицейского управления города Ким Ройстер.
    Кровь
    Гражданин Украины убит в Замбии
    15:11 13.05.2013
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    Гражданин Украины - Мовчан Сергей Анатольевич был убит в Замбии. По предварительной информации, полученной от представителей полиции Солвези, Мовчана убили с целью ограбления.
    Автобус столкнулся с грузовиком в Замбии, 50 человек погибли - СМИ
    14:32 07.02.2013
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    Более 50 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в округе Чибомбо в Центральной провинции Замбии в четверг утром.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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