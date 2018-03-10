Пресс-секретарь президента Замбии сообщил, что авария произошла по вине водителя автомобиля, в котором находились врачи. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
Президент Замбии Майкл Сата госпитализирован в одну из клиник Нью-Йорка, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на заявление заместителя главы полицейского управления города Ким Ройстер.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".