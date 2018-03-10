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    Великий Новгород

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Рублевые купюры
    Горничная отеля в Великом Новгороде вернула гостям забытый миллион рублей
    17:50 22.01.2016
    314
    Сообщается, что "это было еще в новогодние праздники", "после того, как гости уехали, горничная при уборке номера обнаружила деньги и доложила администратору, был составлен акт".
    Митинг в поддержку русскоязычного населения Украины. Архивное фото
    Более 5 тысяч новгородцев вышли поддержать русскоязычных украинцев
    18:07 12.03.2014
    13Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Митинг в поддержку русскоязычного населения Украины и жителей Крыма в Великом Новгороде собрал более пяти тысяч человек.
    Пожар в интернате в Новгородской области
    Путин наградил орденом погибшую в новгородском интернате санитарку
    13:23 24.12.2013
    51
    Президент РФ Владимир Путин наградил посмертно орденом Мужества младшую медсестру интерната "Оксочи" в Новгородской области Юлию Ануфриеву, которая погибла во время пожара, спасая людей.
    Пожар в интернате в Новгородской области
    Похоронены 18 пациентов, погибших на пожаре в интернате под Новгородом
    15:54 23.10.2013
    12
    Восемнадцать из 35 пациентов, погибших на пожаре в психоневрологическом интернате "Оксочи" под городом Малая Вишера, уже преданы земле на новгородских кладбищах.
    Больница
    Четверо пострадавших при пожаре под Новгородом остаются в больнице
    11:44 16.09.2013
    6
    Четверо пострадавших на пожаре в психоневрологическом интернате "Оксочи" под новгородским городом Малая Вишера остаются в Маловишерской центральной райбольнице (ЦРБ).
    Пожар в интернате в Новгородской области
    Еще один погибший найден на месте пожара в новгородском интернате
    13:16 14.09.2013
    6
    Одноэтажное здание психоневрологического интерната в деревне Лука загорелось в ночь на пятницу, пожар охватил 670 квадратных метров.
    Пожар в интернате в Новгородской области
    Пожар в новгородском интернате: десятки погибших, причина неизвестна
    19:24 13.09.2013
    4
    Власти Новгородской области объявят траур по погибшим при пожаре в психоневрологическом интернате, но дата пока не определена. Спасатели же продолжают разбирать завалы: к этому моменту обнаружены тела 29 погибших.
    Президент Украины Виктор Янукович
    Янукович соболезнует в связи с трагедией в новгородском интернате
    18:11 13.09.2013
    7
    Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с трагедией, которая произошла в деревне Лука Новгородской области.
    Пожар в интернате в Новгородской области
    Число погибших при пожаре в новгородском интернате выросло до 26
    15:17 13.09.2013
    10
    Одноэтажное здание психоневрологического интерната загорелось ночью на площади 670 квадратных метров. По неофициальным данным, полностью сгорел лечебный корпус мужского отделения. В интернате находились 59 человек.
    Пожар в интернате в Новгородской области
    Масштабный пожар в интернате под Новгородом 
    15:07 13.09.2013
    9
    Психоневрологический интернат "Оксочи" загорелся ночью в пятницу в деревне Лука Новгородской области России. По последним данным, спасатели нашли тела 35 погибших, 23 человека удалось спасти.
    Пожар в интернате в Новгородской области
    Тела 17 погибших нашли на месте пожара в новгородском интернате
    12:57 13.09.2013
    5
    Ранее региональное управление Следственного комитета заявило, что, по его данным, всего в пожаре погибли 37 человек, причем на тот момент было извлечено только 10 тел.
    Пожар в интернате в Новгородской области
    Пожар в интернате под Новгородом унес 37 жизней
    12:24 13.09.2013
    6
    Одноэтажное здание психоневрологического интерната в деревне Лука загорелось глубокой ночью на площади 670 квадратных метров. По неофициальным данным, полностью сгорел лечебный корпус мужского отделения.
    Пожар в интернате в Новгородской области
    Обнаружены тела 12 погибших на пожаре под Новгородом
    11:29 13.09.2013
    6
    Спасатели обнаружили на месте пожара в психоневрологическом интернате в Новгородской области тела еще двух погибших, общее число жертв возросло до 12, сообщил РИА Новости по телефону представитель оперативного штаба.
    Пожар в интернате в Новгородской области
    Дело возбуждено после пожара в новгородском интернате
    09:35 13.09.2013
    8
    Следствие в пятницу возбудило уголовное дело после крупного пожара в новгородском интернате "Оксочи". Виновным может грозить реальный срок, однако подозреваемых пока нет.
    Пожар в интернате в Новгородской области
    Источник: спасатели нашли тела шести жертв пожара под Новгородом
    09:29 13.09.2013
    8
    Всего, по предварительным данным Минздрава России, в отделении находилось 59 человек, включая медицинский персонал. Судьба большей части из них пока неизвестна.
    Пожар в интернате в Новгородской области
    Короткое замыкание и сигарета - основные причины пожара под Новгородом
    08:41 13.09.2013
    7
    В настоящее время в качестве приоритетных версий пожара рассматриваются неисправность электропроводки (короткое замыкание), а также неосторожное обращение с огнем (при курении).
    Пожар в интернате в Новгородской области
    Пожар в психбольнице в РФ: неизвестна судьба 37 пациентов
    08:33 13.09.2013
    9
    Судьба 37 человек остается неизвестной в результате пожара в психоневрологическом интернате в Новгородской области, сообщил журналистам начальник управления информации МЧС России Олег Воронов.
    Леонид Кучма
    Кучма посетит могилу отца-фронтовика под Новгородом
    10:06 09.05.2013
    11
    Экс-президент Украины Леонид Кучма 9 мая побывает на могиле отца-фронтовика в поселке Новоселицы под Великим Новгородом. Факт гибели старшего сержанта Данилы Кучмы от ранений в госпитале № 756 7 февраля 1942 года был установлен весной 1996 года.
    Художник-реставратор восстанавливает фреску
    Ушел из жизни известный российский реставратор Красноречьев
    12:57 05.05.2013
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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