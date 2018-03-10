Власти Новгородской области объявят траур по погибшим при пожаре в психоневрологическом интернате, но дата пока не определена. Спасатели же продолжают разбирать завалы: к этому моменту обнаружены тела 29 погибших.
Одноэтажное здание психоневрологического интерната загорелось ночью на площади 670 квадратных метров. По неофициальным данным, полностью сгорел лечебный корпус мужского отделения. В интернате находились 59 человек.
Одноэтажное здание психоневрологического интерната в деревне Лука загорелось глубокой ночью на площади 670 квадратных метров. По неофициальным данным, полностью сгорел лечебный корпус мужского отделения.
Спасатели обнаружили на месте пожара в психоневрологическом интернате в Новгородской области тела еще двух погибших, общее число жертв возросло до 12, сообщил РИА Новости по телефону представитель оперативного штаба.
Экс-президент Украины Леонид Кучма 9 мая побывает на могиле отца-фронтовика в поселке Новоселицы под Великим Новгородом. Факт гибели старшего сержанта Данилы Кучмы от ранений в госпитале № 756 7 февраля 1942 года был установлен весной 1996 года.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".