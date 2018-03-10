наверх
10.03.201811:42
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Ульяновск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Хоккей с мячом
    Украинцы победили китайцев в матче по хоккею с мячом в Ульяновске
    23:28 11.02.2016
    134
    Встреча подгруппы Б закончилась со счетом 8:2 в пользу украинских хоккеистов, которые одержали четвертую победу в четырех играх и гарантировали себе участие в плей-офф.
    Хоккей с мячом.
    Украинцы победили чехов в матче группы Б ЧМ по хоккею с мячом в Ульяновске
    22:23 10.02.2016
    154
    Встреча подгруппы Б закончилась со счетом 9:7 в пользу сборной Украины. После обмена голами в самом начале встречи украинцы забили четыре мяча подряд, после чего не подпускали соперников ближе чем на два гола.
    Самолет Ил-76
    Самолет Ил-76 с отказавшим двигателем сел в аэропорту Ульяновска
    16:40 01.10.2015
    221
    Информация о проблемах на борту самолета поступили в 13.10/ Воздушное судно следовало из Москвы (Домодедово) в Новосибирск. На борту находилось восемь членов экипажа - самолет грузовой и пассажиров не возит.
    Самолет Ил-76
    Ил-76 с отказавшим двигателем готовится к посадке в Ульяновске - источник
    15:58 01.10.2015
    380
    Предварительно, произошел отказ одного из четырех двигателей, все аэродромные службы приведены в готовность, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
    СИЗО в России. Архивное фото
    В Ульяновске произошел пожар в СИЗО, погибли 4 человека, 7 пострадали
    00:48 30.08.2015
    49
    Следственными органами Следственного комитета РФ по Ульяновской области по факту возгорания в СИЗО №1 возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "халатность".
    Митинг в поддержку русскоязычного населения Украины. Архивное фото
    Ульяновцы вышли на митинг в поддержку русскоязычных жителей Украины
    18:01 13.03.2014
    15Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Порядка 10 тысяч человек вышли на митинг в Ульяновске в поддержку русскоязычного населения Украины, сообщили в пресс-службе управления МВД по области.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги