Встреча подгруппы Б закончилась со счетом 9:7 в пользу сборной Украины. После обмена голами в самом начале встречи украинцы забили четыре мяча подряд, после чего не подпускали соперников ближе чем на два гола.
Информация о проблемах на борту самолета поступили в 13.10/ Воздушное судно следовало из Москвы (Домодедово) в Новосибирск. На борту находилось восемь членов экипажа - самолет грузовой и пассажиров не возит.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".