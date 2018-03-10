наверх
10.03.201805:07
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Украинка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Вырубка леса. Архивное фото
    "Черные лесорубы" на Житомирщине устроили стрельбу и сожгли авто лесников
    04:13 09.03.2018
    343Криминальные войны в Украине
    На границе Житомирской и Ровенской областей житомирские лесники уже вырыли 2-метровые рвы, но это не всегда останавливает зарвавшихся гостей. отмечают местные жители.
    Михеил Саакашвили и Юрий Деревянко (слева). Архивное фото
    Соратнику Саакашвили вменяют неуплату налогов на 62 млн грн
    20:11 13.11.2017
    404Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам сортаника Михаила Саакашвили, основанием для возбуждения уголовного дела было обращение депутата от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Ивана Винника в ГПУ о неуплате налогов.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Аваков: Интерпол отказался объявить Яценюка в розыск
    14:45 29.04.2017
    601
    Аваков написал, что "Интерпол – как адекватная и солидная международная правовая организация – согласно своему протоколу приняла во внимание мое обращение и отказала в нелепом ходатайстве РФ".
    Договор. Архивное фото
    За рубеж за стабильностью. Специалисты уезжают из Украины
    09:59 25.11.2016
    1006
    Западные учебные заведения ищут в Украине молодых талантов, а международные компании охотно привлекают менеджеров среднего и высшего звена. Тем временем внутри страны уже ощущается нехватка высококвалифицированных специалистов.
    Незаконная добыча янтаря в Украине. Архивное фото
    Житомирский облсовет просит передать ему права по контролю за янтарем
    05:34 24.05.2016
    314Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Как говорится в обращении, в связи с отсутствием контроля со стороны государства, геолого–разведывательные работы залежей полезных ископаемых не ведутся, а территорию с вероятными залежами "хаотично прорывают нелегальные копатели".
    Украинская теннисистка Элина Свитолина
    Свитолина покинула теннисный турнир в Майами, проиграв россиянке Макаровой
    01:06 29.03.2016
    111
    Как сообщается, 30-я ракетка турнира Макарова в матче четвертого раунда переиграла украинку (12) со счетом 6:1, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут.
    Петр Порошенко и Ангела Меркель. Архивное фото
    Порошенко и Меркель обсудили по телефону местные выборы в Украине
    14:11 28.10.2015
    782Местные выборы 2015: итоги
    Как сообщается на сайте президента Украины, собеседники отметили демократический и прозрачный характер местных выборов 25 октября в Украине, что было подтверждено международными наблюдателями.
    Петр Симоненко
    Суд рассмотрит иск Минюста к Компартии по сути 18 сентября
    14:32 28.08.2015
    67На металлолом. Украина против советских памятников.
    Адвокаты КПУ в пятницу заявили несколько ходатайств, в том числе о вызове в суд членов комиссии Минюста, которые принимали решение относительно несоответствия КПУ требованиям "закона о декоммунизации".
    Ситуация в Марьинке
    Под Марьинку подошло подкрепление - боец батальона "Киев-2"
    16:43 03.06.2015
    820Обстрелы на Донбассе
    Под Марьинку подтянулось подкрепление ВСУ, раненых вывезли, сильный обстрел продолжается, сообщил боец батальона "Киев-2" Игорь Савчук.
    Арсен Аваков
    Отставка Авакова ничего не изменит - Корнацкий
    14:50 15.05.2015
    171Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    По мнению депутата от фракции "Блока Петра Порошенко" Аркадия Корнацкого, главной проблемой МВД является коррумпированность и низкая квалификация сотрудников.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Вырубка леса. Архивное фото
    "Черные лесорубы" на Житомирщине устроили стрельбу и сожгли авто лесников
    04:13 09.03.2018
    343
    На границе Житомирской и Ровенской областей житомирские лесники уже вырыли 2-метровые рвы, но это не всегда останавливает зарвавшихся гостей. отмечают местные жители.
    Все теги

    Персоны