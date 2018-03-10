Западные учебные заведения ищут в Украине молодых талантов, а международные компании охотно привлекают менеджеров среднего и высшего звена. Тем временем внутри страны уже ощущается нехватка высококвалифицированных специалистов.
Как говорится в обращении, в связи с отсутствием контроля со стороны государства, геолого–разведывательные работы залежей полезных ископаемых не ведутся, а территорию с вероятными залежами "хаотично прорывают нелегальные копатели".
Адвокаты КПУ в пятницу заявили несколько ходатайств, в том числе о вызове в суд членов комиссии Минюста, которые принимали решение относительно несоответствия КПУ требованиям "закона о декоммунизации".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".