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Первый день весны принес украинцам не только много "дорогих" подарков (выросли цены на свет, алкоголь и табак) но еще и запрет на критику власти. Подобная инициатива Кабмина вызвала недоумение и жаркие споры в соцсетях. Что же пишут об этом украинцы?