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Тег
Тульская область
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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Верблюд затоптал мужчину в экопарке в России
16:46 30.01.2018
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В экопарке находившийся в состоянии алкогольного опьянения 53-летний мужчина попытался покормить верблюда, в ответ на это животное затащило мужчину на территорию вольера и затоптало его.
В сеть попали кадры выступления Дорна на фестивале в России
20:53 26.06.2017
984
Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
Украинский певец Иван Дорн выступил на фестивале "Дикая мята" в России. Мероприятие состоялось в минувшие выходные в селе Бунырево Тульской области.
Автобус с украинцами попал в ДТП и загорелся в Тульской области
03:12 03.05.2017
673
По информации МЧС РФ, совершили столкновение два транспортных средства - автобус Mercedes и грузовой автомобиль Iveco, в результате столкновения произошло возгорание обоих транспортных средств.
Число пострадавших в ДТП под Тулой выросло до 48 человек
10:11 03.11.2015
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Полицией возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", которая предусматривает до семи лет заключения.
ДТП с пассажирским автобусом под Тулой: 7 погибших
08:59 03.11.2015
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Пострадавших госпитализировали в травмоцентр второго уровня при Узловской районной больнице, 12 человек находятся в пункте временного размещения города Узловая, четверо — у родственников.
ДТП под Тулой: 7 человек погибли, 47 пострадали
08:49 03.11.2015
139
Пострадавших госпитализировали в травмоцентр второго уровня при Узловской районной больнице, 12 человек находятся в пункте временного размещения города Узловая, четверо — у родственников.
Почти 50 человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой
08:28 03.11.2015
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Как говорится в сообщении, в автобусе находились 63 человека. Предположительно, все пассажиры автобуса являются гражданами Армении. Пострадали 47 человек, 7 человек погибли.
Число жертв и пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой продолжает расти
05:54 03.11.2015
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Близ города Узловая в Тульской области опрокинулся пассажирский автобус, следовавший рейсом "Москва-Ереван". Ранее сообщлоась о 6 погибших и 27 травмированных.
Число пострадавших в результате ДТП в Тульской области возросло до 27
04:45 03.11.2015
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Как сообщается, в автобусе "Москва-Ереван" находилось 59 пассажиров. На данный момент имеются сведения о шести погибших и 27 пострадавших. Среди пассажиров детей нет.
Автобус опрокинулся в Тульской области: 6 человек погибли, 17 пострадали
03:26 03.11.2015
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Авария произошла на 220 километре трассы в двух километрах южнее населенного пункта Ильинка. По предварительным данным, водитель автобуса Hyundai не справился с управлением.
Расширение санкций не связано с трибуналом по Boeing - посольство США в РФ
22:17 30.07.2015
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Новые санкции в отношении России.
Как рассказал пресс-секретарь посольства США в Москве Уильям Стивенс, чтобы убедиться, что имеющиеся текущие санкции возымели эффект, мы периодически должны обновлять имеющийся список.
Массовая драка болельщиков в Туле
15:19 06.04.2015
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На стадионе в Туле произошли столкновения между фанатами московского "Торпедо" и местного "Арсенала". Зачинщиками драки стали гости из столицы России.
"Оппозиционный блок" заявил о захвате ОИК в Днепропетровской области
18:32 13.11.2014
1360
Окружная комиссия №38 в Новомосковске Днепропетровской области захвачена вооруженными людьми, заявляют в "Оппозиционном блоке".
Конфликт на одном из избирательных участков Суворовского района Одессы
16:25 26.10.2014
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Выборы в парламент 2014
В Одессе на одном из избирательных участков Суворовского района выгнали наблюдателей, сообщает 7 канал.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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