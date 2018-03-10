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    Тульская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Верблюд. Архивное фото
    Верблюд затоптал мужчину в экопарке в России
    16:46 30.01.2018
    232
    В экопарке находившийся в состоянии алкогольного опьянения 53-летний мужчина попытался покормить верблюда, в ответ на это животное затащило мужчину на территорию вольера и затоптало его.
    Дорн выступил на фестивале в России
    В сеть попали кадры выступления Дорна на фестивале в России 
    20:53 26.06.2017
    984Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Украинский певец Иван Дорн выступил на фестивале "Дикая мята" в России. Мероприятие состоялось в минувшие выходные в селе Бунырево Тульской области.
    Автобус с украинцами попал в ДТП и загорелся в Тульской области
    Автобус с украинцами попал в ДТП и загорелся в Тульской области
    03:12 03.05.2017
    673
    По информации МЧС РФ, совершили столкновение два транспортных средства - автобус Mercedes и грузовой автомобиль Iveco, в результате столкновения произошло возгорание обоих транспортных средств.
    ДТП под Тулой
    Число пострадавших в ДТП под Тулой выросло до 48 человек
    10:11 03.11.2015
    173
    Полицией возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", которая предусматривает до семи лет заключения.
    ДТП в Туле. Видео
    ДТП с пассажирским автобусом под Тулой: 7 погибших 
    08:59 03.11.2015
    522
    Пострадавших госпитализировали в травмоцентр второго уровня при Узловской районной больнице, 12 человек находятся в пункте временного размещения города Узловая, четверо — у родственников.
    ДТП под Тулой
    ДТП под Тулой: 7 человек погибли, 47 пострадали 
    08:49 03.11.2015
    139
    Пострадавших госпитализировали в травмоцентр второго уровня при Узловской районной больнице, 12 человек находятся в пункте временного размещения города Узловая, четверо — у родственников.
    ДТП под Тулой
    Почти 50 человек пострадали в ДТП с автобусом под Тулой
    08:28 03.11.2015
    80
    Как говорится в сообщении, в автобусе находились 63 человека. Предположительно, все пассажиры автобуса являются гражданами Армении. Пострадали 47 человек, 7 человек погибли.
    Милиция в Тульской области
    Число жертв и пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой продолжает расти
    05:54 03.11.2015
    95
    Близ города Узловая в Тульской области опрокинулся пассажирский автобус, следовавший рейсом "Москва-Ереван". Ранее сообщлоась о 6 погибших и 27 травмированных.
    ДТП с автобусом в Тульской области (Россия)
    Число пострадавших в результате ДТП в Тульской области возросло до 27
    04:45 03.11.2015
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    Как сообщается, в автобусе "Москва-Ереван" находилось 59 пассажиров. На данный момент имеются сведения о шести погибших и 27 пострадавших. Среди пассажиров детей нет.
    Скорая помощь в РФ
    Автобус опрокинулся в Тульской области: 6 человек погибли, 17 пострадали
    03:26 03.11.2015
    68
    Авария произошла на 220 километре трассы в двух километрах южнее населенного пункта Ильинка. По предварительным данным, водитель автобуса Hyundai не справился с управлением.
    Флаг США
    Расширение санкций не связано с трибуналом по Boeing - посольство США в РФ
    22:17 30.07.2015
    206Новые санкции в отношении России.
    Как рассказал пресс-секретарь посольства США в Москве Уильям Стивенс, чтобы убедиться, что имеющиеся текущие санкции возымели эффект, мы периодически должны обновлять имеющийся список.
    Драка болельщиков тульского Арсенала и московского Торпедо
    Массовая драка болельщиков в Туле 
    15:19 06.04.2015
    665
    На стадионе в Туле произошли столкновения между фанатами московского "Торпедо" и местного "Арсенала". Зачинщиками драки стали гости из столицы России.
    Штаб Оппозиционного блока
    "Оппозиционный блок" заявил о захвате ОИК в Днепропетровской области
    18:32 13.11.2014
    1360
    Окружная комиссия №38 в Новомосковске Днепропетровской области захвачена вооруженными людьми, заявляют в "Оппозиционном блоке".
    Конфликт на одном из участков Суворовского района Одессы. Видео
    Конфликт на одном из избирательных участков Суворовского района Одессы 
    16:25 26.10.2014
    450Выборы в парламент 2014
    В Одессе на одном из избирательных участков Суворовского района выгнали наблюдателей, сообщает 7 канал.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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