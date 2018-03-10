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    Троицкое (Луганская область)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
    В Троицком снайпер обстрелял позиции сил АТО, ранен силовик - ОВГА
    11:26 07.12.2015
    96Немирное перемирие на Донбассе.
    По данным Луганской областной военно-гражданской администрации, пострадавший доставлен в районную больницу, где ему оказывается вся необходимая помощь.
    Представители ОБСЕ в Донбассе
    ОБСЕ: в Троицком из-за обстрела поврежден военный экскаватор
    13:45 09.10.2015
    81
    Как сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ, в поврежденный военный экскаватор попала противотанковая управляемая ракета, наблюдатели отметили наличие осколков, указывающих на части управляемых противотанковых ракет (9М111).
    Полк МВД Днепр-1. Архивное фото
    Бойцы полка "Днепр-1" применили силу при обысках в селе Троицкое - ОБСЕ
    02:51 04.10.2015
    1073Обыски в "Укрэнерго"
    Как говорится в докладе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, вооруженные люди проверяли документы, используя силу для проникновения в дома, если им не открывали, ломая двери и окна. Местные жители были заметно испуганы и возмущены инцидентом.
    Взорванный мост на окраине прифронтового Троицкого
    Взорванный мост на окраине прифронтового Троицкого 
    09:25 22.06.2015
    325Переговоры по Донбассу
    В субботу ополченцы взорвали железобетонный мост через реку Лугань, по которому в Троицкое доставляли гуманитарные грузы, а также продукты питания и товары первой необходимости.
    Взорванный мост в Троицкое
    Из-за взрыва моста в Троицкое нельзя доставить гумпомощь - Москаль
    16:04 21.06.2015
    351Переговоры по Донбассу
    Из-за взрыва моста единственный безопасный проезд транспорта в Троицкое заблокирован. Проезд ранее уже был поврежден в ходе боевых действий, тогда ремонтным бригадам удалось оперативно восстановить его.
    Зорян Шкиряк
    Ополченцы взорвали мост между Попасной и Троицким - Шкиряк
    20:16 20.06.2015
    1041Переговоры по Донбассу
    Согласно информации, пострадавших нет. Как сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на странице в Facebook, принимаются меры для восстановления моста.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Троицкое обстреляли из "Градов" - Москаль
    15:58 14.06.2015
    253Обстрелы на Донбассе
    По сообщению пресс-службы главы военно-гражданской администрации Луганской области Геннадия Москаля, обстрелы Троицкого повторялись ночью, местные жители вынуждены были прятаться в подвалах и погребах.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Ополченцы обстреляли Троицкое из минометов - Москаль
    17:07 26.04.2015
    220Год АТО: причины и следствия
    Всего произведено пять выстрелов со стороны Калинового. Как сообщается, мины взорвались на территории сельского совета, однако разрушений жилого сектора или инфраструктуры нет.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Москаль: ополченцы усиливают огневую атаку в Луганской области
    12:44 19.03.2015
    676Особый статус Донбасса
    По его словам, между Крымским и Сокольниками вспыхивали перестрелки из автоматического оружия и гранатометов, на автодороге Бахмутка периодически раздавались взрывы минометных мин.
    Обстрелянная школа в Троицком
    В Троицком обстреляли школу - Москаль
    10:05 03.03.2015
    98Донбасс: годовщина Минских соглашений
    По словам Геннадия Москаля, в этом учебном году возобновить учебу в школе не удастся, так как для ремонта нужны значительные вложения, которые не предусмотрены бюджетом.
    Разрушенный Свято-Троицкий храм в Троицком Попаснянского района
    Разрушенный храм 1840 года в Луганской области 
    17:15 02.03.2015
    643Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Ополченцы разрушили Свято-Троицкий храм, построенный в 1840 году в селе Троицком Попаснянского района Луганской области, сообщается на сайте губернатора региона Геннадия Москаля.
    Разрушенный Свято-Троицкий храм в Троицком Попаснянского района
    В Троицком ополченцы разрушили храм 1840 года - Москаль
    16:43 02.03.2015
    314Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Губернатор отметил, что это один из крупнейших православных храмов Луганской области, который пережил две войны - гражданскую и Вторую мировую войну, а также советскую власть.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Москаль: в Луганской области потеряна связь с Чернухино и Троицким
    11:56 19.02.2015
    1461После 15 февраля - мир или война
    Согласно сообщению, связь с указанными населенными пунктами, которые находятся на дебальцевском плацдарме, пропала в среду. В тот же день в поселок была доставлена гумпомощь.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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