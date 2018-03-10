Как сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ, в поврежденный военный экскаватор попала противотанковая управляемая ракета, наблюдатели отметили наличие осколков, указывающих на части управляемых противотанковых ракет (9М111).
Как говорится в докладе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, вооруженные люди проверяли документы, используя силу для проникновения в дома, если им не открывали, ломая двери и окна. Местные жители были заметно испуганы и возмущены инцидентом.
Из-за взрыва моста единственный безопасный проезд транспорта в Троицкое заблокирован. Проезд ранее уже был поврежден в ходе боевых действий, тогда ремонтным бригадам удалось оперативно восстановить его.
По сообщению пресс-службы главы военно-гражданской администрации Луганской области Геннадия Москаля, обстрелы Троицкого повторялись ночью, местные жители вынуждены были прятаться в подвалах и погребах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".