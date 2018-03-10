наверх
10.03.201816:37
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Тоскана

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Флаг России
    Резолюция Тосканы о снятии санкций с РФ ни на что не повлияет - эксперт
    10:42 07.07.2016
    153США - Россия: санкции преткновения
    Региональный совет Тосканы принял резолюцию об отмене санкций против России. Однако политолог-международник Андрей Бузаров считает, что на позицию Италии относительно санкций это никак не повлияет.
    Молоток судьи
    Экс-футболист "Челси" получил условный срок за жестокое избиение официанта
    16:00 28.10.2015
    52
    Муту выступал за "Челси" в 2003-2004 годах. По данным СМИ, он получил 14 месяцев условного срока и должен заплатить штраф в размере 10 тысяч фунтов. Адвокат намерен обжаловать приговор.
    Вратарь Динамо (Киев) Александр Шовковский. Архивное фото
    "Фиорентина" не пустила "Динамо" в полуфинал Лиги Европы. Видео голов 
    00:18 24.04.2015
    780
    Киевляне остались в меньшинстве на 40-й минуте после спорного удаления форварда Джермейна Ленса. В первом матче была зафиксирована ничья 1:1.
    Игроки Динамо Киев празднует гол в ворота Фиорентины во время четвертьфинала Лиги Европы на стадионе Олимпийский в Киеве, 16 апреля, 2015
    Демьяненко дал совет, как "Динамо" играть с "Фиорентиной"
    17:28 23.04.2015
    63
    Бывший тренер киевского клуба считает, что "динамовцы" должны проводит контратаки и строго сыграть в обороне. Первая игра 1/4 Лиги Европы завершилась со счетом 1:1.
    Доллары
    Средневековый замок в итальянской Тоскане выставлен на продажу за $30 млн
    20:49 14.03.2015
    306
    Территория вокруг замка занимает в живописнейшем месте в провинции Сиены 630 гектаров, на ней растут в том числе виноградники и оливковая роща из 1,5 тысяч деревьев.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Все теги

    Персоны