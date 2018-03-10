В социальных сетях появилось видео, где неизвестный мужчина на проезжей части в Тольятти начал рубить топором двойную сплошную линию на дороге. Пользователи интернета гадают - в чем причина такого странного поступка.
Прокуратура Тольятти сообщает, что 32-летний Сергей Луцюк приехал из Украины в Тольятти через Москву с целью получения прибыли от продажи наркотиков, молодой человек незаконно приобрел наркотическое вещество пирролидиновалерофенон на 164 гр.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".