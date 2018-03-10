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    Тольятти

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Наручники
    Россиянин жестоко убил подругу и ее дочь
    16:33 11.01.2018
    327
    По данным следователей, тела 33-летней женщины и ее 16-летней дочери с признаками насильственной смерти были обнаружены 10 января в одной из квартир дома в Тольятти.
    В Тольятти мужчина топором порубил двойную сплошную
    В России мужчина топором порубил двойную сплошную 
    14:03 05.10.2017
    728
    В социальных сетях появилось видео, где неизвестный мужчина на проезжей части в Тольятти начал рубить топором двойную сплошную линию на дороге. Пользователи интернета гадают - в чем причина такого странного поступка.
    На месте столкновения фуры и рейсового автобуса под Тольятти
    При столкновении фуры и автобуса в России пострадали 10 человек
    08:30 21.07.2017
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    По предварительным данным, водитель рейсового автобуса "Вольво", перевозивший 42 пассажира, нарушил безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущей фурой.
    ОАО Тольяттиазот (ТоАЗ). Архивное фото
    "Тольяттиазот" требует прекратить блокирование транзита аммиака в Украину
    17:47 16.01.2017
    5407
    Российский производитель аммиака потребовал от "Укрхимтрансаммиака" возобновить транзит по украинскому участку и компенсировать убытки за приостановку транзита, сообщается на сайте ОАО "Тольяттиазот".
    ОАО Тольяттиазот (ТоАЗ). Архивное фото
    Украина остановила транзит российского аммиака
    16:04 26.12.2016
    14493
    Пресс-служба "Тольяттиазот" в понедельник сообщила, что транзит полностью остановлен с 23 декабря, так как "Укрхимтрансаммиак" отказал в увеличении квоты на объем прокачки.
    Экспертное исследование наркотического вещества
    Украинца посадили на 9 лет за попытку продажи наркотиков в Тольятти
    20:55 17.08.2016
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    Прокуратура Тольятти сообщает, что 32-летний Сергей Луцюк приехал из Украины в Тольятти через Москву с целью получения прибыли от продажи наркотиков, молодой человек незаконно приобрел наркотическое вещество пирролидиновалерофенон на 164 гр.
    Круги на поле в Тольятти
    Загадочные круги на поле в Тольятти сделаны рукой человека - уфологи
    16:58 24.07.2015
    54
    По их словам, это подделка, "на месте обнаружения кругов - обычный электромагнитный фон, как везде. В случаях с аномальными явлениями, он был бы измененный".
    Загадочные круги на полях в Тольятти. Видео
    В Тольятти второй раз за 10 лет появились загадочные круги на полях 
    16:39 23.07.2015
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    Уфологи изучают таинственные круги, появившиеся на полях рядом с жилыми районами в Тольятти (город в Самарской области России, административный центр Ставропольского района).
    Ливень в Тольятти
    Последствия сильного ливня в Тольятти 
    08:59 01.07.2015
    527Природные катаклизмы по всему миру.
    Как отмечается, затоплено почти два десятка улиц Тольятти. От воды пострадали жилые дома, магазины, автомобильные дороги. В Интернете выкладывают фотографии машин, которые стоят в потоках воды.
    Ливень в Тольятти. Видео
    Ливень в Тольятти 
    07:54 01.07.2015
    486Природные катаклизмы по всему миру.
    От воды пострадали жилые дома, магазины, автомобильные дороги. В Интернете выкладывают фотографии машин, которые стоят в потоках воды, людей по колено в лужах.
    Больница
    Трое детей наелись семечек с крысиным ядом в ТЦ в Тольятти
    10:47 20.10.2013
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    Три маленькие девочки были госпитализированы в Тольятти, после того как нашли в торговом центре и съели отравленные семечки, предназначенные для борьбы с грызунами.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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