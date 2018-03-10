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    Токусима (префектура)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Японская АЭС
    Землетрясение магнитудой 5,0 не причинило вреда японской АЭС "Иката"
    05:53 06.02.2015
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    За счет неглубого залегания очага землетрясения в префектуры ощущались сильные подземные толчки, их ощутили жители 15 префектур. Угрозы цунами нет.
    Землетрясение в Японии. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 5.0 произошло в районе японской префектуры Токусима
    04:33 06.02.2015
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    За счет неглубокого залегания очага землетрясения в префектуре ощущались сильные подземные толчки. Всего же толчки ощутили на себе жители 15 префектур.
    Последствия снегопада. Архивное фото
    Около 200 человек пятый день отрезаны от коммуникаций из-за снегопада в Японии
    09:11 09.12.2014
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    За минувшие сутки в префектуре Ямагата выпало 1,11 метра снега, в префектуре Фукуи - 89 сантиметров, в Нагано - 59 сантиметров. Около 670 жилых домов до сих пор остаются без электроэнергии.
    Последствия снегопада в Японии. Фото с места событий
    Из-за снегопада в Японии заблокированы в пути 120 машин
    09:35 05.12.2014
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    На границе префектур Токусима и Эхимэ на юго-западном острове Сикоку машины не могут сдвинуться с места из-за снежных заносов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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