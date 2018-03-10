наверх
10.03.201809:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Тибет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Буддийский монастырь и храм Джоканг загорелся в Лхасе
    Знаменитый буддийский монастырь Джоканг горит в Тибете 
    17:32 17.02.2018
    440
    Монастырь Джоканг, строительство которого было начато в 639 году, считается духовным центром Лхасы и самым священным местом в Тибете. В монастыре находится множество ценных буддийских реликвий, в том числе статуя Будды Шакьямуни.
    Далай-лама в Москве
    Далай-лама мечтает, чтобы штаб-квартира НАТО переехала в Москву
    07:30 16.08.2017
    327
    Далай-лама отметил, что в русском менталитете НАТО - символ враждебной силы: "Если офис Альянса окажется в Москве, психологически всем станет легче, возникнет ощущение, что теперь вы и американцы вместе".
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    Хроника 10 июля: генсек НАТО в Киеве, биометрический контроль на границе, БПП без Розенблата
    09:19 11.07.2017
    482Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    Накануне стало известно, что Украина введет биометрический контроль для иностранцев, в Госдуме РФ хотят узаконить публичный отказ от гражданства Украины, к тому же новый вирус атаковал десятки миллионов смартфонов на Android.
    Наводнение смыло пятиэтажный дом в Тибете
    Удар стихии. Наводнение смыло пятиэтажный дом в Тибете 
    20:09 10.07.2017
    280
    В Тибете наводнением, вызванным непрекращающимися ливнями, смыло пятиэтажное здание. Соответствующие кадры появились на канале RT в Youtube. Стихийное бедствие затронуло около 12 миллионов жителей Китая.
    Тибет
    Китай назначил нового главу администрации Тибета
    20:09 15.01.2017
    50
    Согласно информации, место главы администрации Тибета занял Ци Чжала, который ранее занимал пост секретаря городского комитета коммунистической партии города Лхаса.
    Духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама
    Далай-лама: берите на себя ответственность за все человечество
    14:14 11.10.2016
    313
    Далай-лама XIV начал в Риге двухдневные духовные учения для своих последователей и интересующихся буддизмом с призыва к каждому "брать на себя ответственность за все человечество", развивать сострадание и любовь вне зависимости от религиозной принадлежности и личных привязанностей.
    Духовный лидер Тибета высмеял Трампа в телешоу. Видео
    Духовный лидер Тибета высмеял Трампа в телешоу 
    02:44 24.09.2016
    152Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    В Британии духовный лидер Тибета выступил на телешоу. Далай-лама показал свое отношение к кандидату в президенты от Республиканской партии США Дональду Трампу.
    Тибет
    В Тибете сошел оползень, накрыв несколько человек
    07:57 19.06.2016
    66
    Девять жителей укрывались от дождя в пещере в деревне Палдензе в округе Ньингчи, когда произошел оползень. Спасателям удалось извлечь одного из них, он был серьезно ранен и отправлен в больницу.
    Тибет
    Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тибете
    08:00 22.05.2016
    69
    Толчки землетрясения были зафиксированы в 9.48 по местному времени в уезде Тингдже в пригороде Шигадзе. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
    Далай-Лама XIV
    День рождения Его Святейшества Далай-ламы XIV
    04:41 06.07.2015
    314
    В понедельник отмечают День рождения Его Святейшества Далай-ламы XIV - духовного лидера буддиcтов в регионах распространения тибетского буддизма. В этот день в храмах читают молитвы о долголетии Далай-ламы, обращаются к нему с наилучшими пожеланиями.
    Папа Римский Франциск во время визита в Турцию
    Папа Римский встретится с Далай-ламой
    09:06 20.01.2015
    118
    Папа Римский Франциск заявил, что у него уже назначена встреча с лидером тибетского буддизма Далай-ламой. Однако понтифик не назвал точной даты и заявил, что духовные лидеры находятся на связи.
    Далай-Лама XIV
    Далай-лама не верит в реальность Третьей мировой войны
    11:11 26.12.2014
    186
    Вместе с тем, он признал, что сегодня в межгосударственных отношениях ряда стран "действительно, ситуация очень непростая".
    Землетрясение
    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тибете
    15:47 15.05.2013
    2
    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в среду в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая.
    Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тибете
    08:22 25.02.2013
    5
    Сообщений о пострадавших в результате землетрясения пока не поступало.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Буддийский монастырь и храм Джоканг загорелся в Лхасе
    Знаменитый буддийский монастырь Джоканг горит в Тибете 
    17:32 17.02.2018
    440
    Монастырь Джоканг, строительство которого было начато в 639 году, считается духовным центром Лхасы и самым священным местом в Тибете. В монастыре находится множество ценных буддийских реликвий, в том числе статуя Будды Шакьямуни.
    Все теги