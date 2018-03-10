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Далай-лама XIV начал в Риге двухдневные духовные учения для своих последователей и интересующихся буддизмом с призыва к каждому "брать на себя ответственность за все человечество", развивать сострадание и любовь вне зависимости от религиозной принадлежности и личных привязанностей.