Вьетнам отмечает 40-ю годовщину освобождения Сайгона, а ныне - Хошимина - и окончание войны красочным парадом, сообщает Euronews. Политическое и военное руководство страны приняло участие в праздничных мероприятиях.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.