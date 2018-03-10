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    Тельманово

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Обстрел Тельманово
    Ситуация в зоне АТО: разрушения в Темальново и Свободном после обстрелов 
    11:53 08.07.2015
    254Обстрелы на Донбассе
    В интернете обнародованы кадры обстрелянных населенных пунктов в Донбассе. Подробнее о последствиях боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции смотрите в видео.
    Обстрел детского сада в Докучаевске
    АТО в Донбассе: обстрелянные детсады в Докучаевске и Тельманово 
    11:27 08.07.2015
    530Демилитаризация Донбасса
    В Донбассе по-прежнему фиксируется напряженная ситуация. Так, за минувшую неделю обстрелам подверглись Докучаевск и Тельманово. Подробнее о последствиях обстрелов смотрите в фоторепортаже.
    Больница в Тельманово
    В Тельманово Донецкой области разбомбили районную больницу
    15:30 02.02.2015
    502Ситуация в зоне АТО.
    По данным местных жителей, обстрел произошел вечером, когда в больнице практически не было людей, что и позволило избежать жертв и пострадавших.
    Последствия обстрела Донецка
    В "день тишины" в Донецке раздавали гуманитарку - собкор
    12:15 10.12.2014
    256Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    Вчера на Донбассе ввели режим прекращения огня. В течение сообщалось о более чем десяти обстрелах.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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