По словам Обамы, произошло "заметное сокращение наступательной военной активности, укрепление мер по поддержанию перемирия в районах конфликта в Судане", а также предприняты "шаги по улучшению гуманитарного доступа по всей стране".
В понедельник вслед за Саудовской Аравией о разрыве дипломатических отношений с Ираном заявили еще две страны - Бахрейн и Судан. Эксперты назвали такое развитие ситуации очень неблагоприятным для Тегерана.
Как сообщают местные СМИ, ехавший из Хартума туристический автобус столкнулся с микроавтобусом, вышедшим из города Вад-Медани, на соединяющей два города трассе. Причиной аварии стало опасное превышение скорости двумя водителями.
Как сообщают СМИ, В результате происшествия погибли 13 мужчин, два ребенка и четыре женщины. По данным местных властей, два грузовика столкнулись в районе Ум Аль-Хасан в 240 километрах к северу от столицы Судана Хартума.
Прямые атаки на персонал ООН участились, генеральный секретарь шокирован количеством миротворцев, на которых совершались преднамеренные атаки, когда они пытались помочь людям, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Патруль миротворцев отразил атаку вооруженных людей у своей базы в Хор Абече в штате Южный Дарфур. Другой патруль миротворцев попал в засаду и был атакован 15 неизвестными в районе Хабилла в Западном Дарфуре.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".