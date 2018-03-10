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    Судан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 62
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    Рассмотрение ходатайства следствия об аресте Кирилла Серебренникова
    О чем пишут в мире: Кончина посла РФ в Судане, арест Серебренникова
    10:53 24.08.2017
    769
    Мировые СМИ пишут о смерти российского посла в Хартуме, о террористической угрозе в Нидерландах, анализируют реакцию на арест режиссера Кирилла Серебренникова и представляют скафандр SpaceX.
    Министерство иностранных дел РФ в Москве
    Названа предварительная причина смерти российского посла в Судане
    00:37 24.08.2017
    946
    Официальный представитель полиции Хартума полковник Хасан ат-Тиджани заявил о том, что Миргаяс Ширинский умер во время плавания в бассейне, а его смерть наступила по естественным причинам.
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    Посол России в Судане найден мертвым в своей резиденции
    23:12 23.08.2017
    747
    В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что об обстоятельствах смерти Миргаяса Ширинского сообщат позже, после получения детальной информации.
    Президент США Барак Обама
    Обама: США частично снимают санкции с Судана
    17:15 13.01.2017
    51
    По словам Обамы, произошло "заметное сокращение наступательной военной активности, укрепление мер по поддержанию перемирия в районах конфликта в Судане", а также предприняты "шаги по улучшению гуманитарного доступа по всей стране".
    В результате наводнения в Судане погибли 100 человек. Видео
    В результате наводнения в Судане погибли 100 человек 
    22:37 15.08.2016
    92Природные катаклизмы по всему миру.
    Мощное наводнение в Судане затопило несколько деревень, тысячи домов были разрушены. Из-за стихии погибли не менее 100 человек. Согласно последним данным, около восьми тысяч домов были разрушены.
    Погром посольства Саудовской Аравии в Тегеране
    Откуда не ждали: внезапный рост напряженности на Ближнем Востоке
    10:22 05.01.2016
    875Казнь проповедника в Саудовской Аравии: массовые протесты
    В понедельник вслед за Саудовской Аравией о разрыве дипломатических отношений с Ираном заявили еще две страны - Бахрейн и Судан. Эксперты назвали такое развитие ситуации очень неблагоприятным для Тегерана.
    Фото рухнувшего Ан-12 в Южном Судане
    Причиной крушения Ан-12 могла стать перегрузка самолета - СМИ
    11:59 04.11.2015
    266Крушение Ан-12 в Южном Судане
    Такой вывод сделали эксперты CAA, работающие на месте крушения самолета. По данным местных СМИ, самолет направлялся в город Палоч (Paloch).
    Судан. Архивное фото
    Туравтобус столкнулся с микроавтобусом в Судане, 15 человек погибли
    05:48 21.09.2015
    49
    Как сообщают местные СМИ, ехавший из Хартума туристический автобус столкнулся с микроавтобусом, вышедшим из города Вад-Медани, на соединяющей два города трассе. Причиной аварии стало опасное превышение скорости двумя водителями.
    Ситуация в Судане. Архивное фото
    Почти 20 человек погибли и 12 пострадали в результате ДТП в Судане
    05:17 10.08.2015
    69
    Как сообщают СМИ, В результате происшествия погибли 13 мужчин, два ребенка и четыре женщины. По данным местных властей, два грузовика столкнулись в районе Ум Аль-Хасан в 240 километрах к северу от столицы Судана Хартума.
    Встреча филиппинцев, эвакуированных из Йемена
    Международная организация по миграции эвакуировала 143 иностранца из Йемена
    20:24 12.04.2015
    152Военная кампания в Йемене
    Среди эвакуированных числятся граждане США, европейских стран, Судана, Эфиопии, Нигерии, Южной Кореи, Сирии, Ирака и Индонезии. 38 государств сами обратились к МОМ с просьбой эвакуировать их граждан.
    Ситуация в Йемене
    Судан готов направить бригаду сухопутных войск в Йемен
    20:02 08.04.2015
    183Военная кампания в Йемене
    Министр информации Судана Ахмад аль-Билял Усман заявил, что его страна взяла на себя обязательство отправить целую бригаду сухопутных войск в Йемен.
    Флаг организации Красный крест. Архивное фото
    Неизвестные убили троих сотрудников Красного Креста в Судане
    02:59 09.02.2015
    49
    На сотрудников службы напали, когда они возвращались из города Курмук, где раздавали гуманитарную помощь.
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    Похищенные в Дарфуре иностранцы работали на по контракту с ООН
    21:50 02.02.2015
    75
    Во время похищения, как сообщил представитель совместной миссии ООН и Африканского Союза в Судане, двое работников одной авиационной компании находились в одном из автобусов "Юнамид" в центре Дарфура.
    Миротворцы ООН. Архивное фото
    Сто сотрудников ООН погибли за год в зонах конфликтов и бедствий
    23:56 08.01.2015
    47
    Прямые атаки на персонал ООН участились, генеральный секретарь шокирован количеством миротворцев, на которых совершались преднамеренные атаки, когда они пытались помочь людям, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
    Миротворцы, архивное фото
    Неизвестные атаковали миротворцев ООН в Судане
    23:16 06.01.2015
    76
    Патруль миротворцев отразил атаку вооруженных людей у своей базы в Хор Абече в штате Южный Дарфур. Другой патруль миротворцев попал в засаду и был атакован 15 неизвестными в районе Хабилла в Западном Дарфуре.
    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
    Пан Ги Мун осудил высылку представителя ООН из Судана
    03:11 26.12.2014
    55
    Генсек призывает правительство Судана пересмотреть свое решение и настаивает на полном сотрудничестве с представителями ООН в стране.
    Ситуация в Южном Судане. Архивное фото
    Неизвестный напал на охрану президентского дворца в Судане, убил двух солдат
    17:15 08.11.2014
    66
    Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря президента Судана Эмада Ахмеда, охранники застрелили нападавшего. Во время инцидента самого президента во дворце не было.
    Ситуация в Южном Судане. Архивное фото
    СБ ООН осудил атаки на миротворцев в Дарфуре
    04:30 17.10.2014
    41
    Как отмечается в заявлении, СБ ООН призвал Судан оперативно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.
    Футболист сборной Нигерии Джон Оби Микел ударил журналистку
    11:52 15.10.2014
    79
    Репортер местной радиостанции получила от игрока "Челси" удар ногой в живот после того, как попыталась взять интервью.
    Скорая. Архивное фото
    Шесть человек погибли в ДТП с участием автобуса в Судане
    04:38 15.10.2014
    37
    Инцидент произошел во вторник вечером недалеко от города Эд-Дамер в штате Нил. По неустановленной причине автобус столкнулся с грузовиком.
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