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    Виктория (Австралия)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 1
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    Города мира. Мельбурн
    Мельбурн стал самым пригодным для жизни городом в мире - исследование
    14:56 20.08.2015
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    В частности, события в Украине и экономические санкции привели к падению в рейтинге таких городов, как Киев, Москва и Санкт-Петербург, говорится в материалах.
    В Австралии заключенные взбунтовались из-за запрета на курение. Видео
    В Австралии заключенные взбунтовались из-за запрета на курение 
    17:44 30.06.2015
    96
    Бунт вспыхнул в тюрьме строгого режима во вторник в австралийском городе Мельбурн из-за введения запрета на курение. В результате инцидента персонал тюрьмы был эвакуирован.
    Тюрьма. Архивное фото
    Бунт вспыхнул в тюрьме строгого режима в Мельбурне
    07:25 30.06.2015
    67
    Сообщается, что запрет на курение в 14 исправительных учреждениях страны должен вступить в силу в среду. Пока не сообщается, сколько точно заключенных принимают участие в бунте.
    Полиция Австралии
    Полиция предотвратила три взрыва в австралийском Мельбурне
    05:55 09.05.2015
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    Как заявил заместитель комиссара федеральной полиции Австралии Майк Фелан, подросток был задержан в пятницу днем в своем доме в пригороде Мельбурна, где также были найдены взрывные устройства.
    Джокович в пятый раз выиграл Australian Open. Видео
    Джокович в пятый раз выиграл Australian Open 
    18:49 01.02.2015
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    Сербский теннисист Новак Джокович в пятый раз в карьере стал победителем Australian Open. Ранее он выигрывал чемпионат в 2008, 2011-2013 годах. Эта победа стала для серба восьмой на турнирах серии Большого Шлема.
    Сербский теннисист Новак Джокович. Архивное фото
    Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Australian Open
    14:36 01.02.2015
    82
    Победа досталась Джоковичу пятый раз в карьере. В финальном матче на "Арене Рода Лейвера" в Мельбурне он обыграл британца Энди Маррея. Матч продолжался 3 часа 39 минут.
    Украинский теннисист Сергей Стаховский
    Стаховский проиграл Ферреру во втором раунде Australian Open
    09:19 22.01.2015
    47
    Украинский теннисист уступил испанцу Давиду Ферреру, который победил его в четырех сетах во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
    Города мира. Мельбурн
    Аэропорт Мельбурна в Австралии закрыт из-за угрозы взрыва - СМИ
    16:39 09.01.2015
    57
    По данным местных СМИ, международный аэропорт австралийского Мельбурна закрыт из-за угрозы взрыва.
    Лесные пожары. Архивное фото
    Почти 30 человек пострадали в природных пожарах на юге Австралии
    08:05 05.01.2015
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    В тушении пожаров принимают участие не менее 500 пожарных. Не менее 29 человек, в основном пожарные, пострадали в результате лесных пожаров в Австралии.
    Полиция Сиднея
    Захвативший заложников в Сиднее мужчина будет похоронен в Мельбурне
    07:24 31.12.2014
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    Глава ритуальной службы Сиднея заявил, что ни одно исламское похоронное бюро города не примет тело террориста Мэна Харона Мониса.
    Австралийский McDonalds доставляет еду на Ferrari и Lamborghini
    McDonalds в Австралии доставляет еду на Ferrari и Lamborghini 
    13:03 23.10.2014
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    Чтобы еду доставили к дому на итальянском спорткаре, жители Мельбурна должны сделать заказ минимум на 25 австралийских долларов и отдельно оплатить доставку – еще 4,95 доллара.
    Полиция Австралии
    Подросток, подозреваемый в терроризме, был убит полицейским в Австралии
    07:52 24.09.2014
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    Как сообщается, перед нападением на офицеров полиции 18-летний подросток прокричал угрозы в адрес премьер-министра страны Тони Эбботта.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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