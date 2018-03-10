Сербский теннисист Новак Джокович в пятый раз в карьере стал победителем Australian Open. Ранее он выигрывал чемпионат в 2008, 2011-2013 годах. Эта победа стала для серба восьмой на турнирах серии Большого Шлема.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.