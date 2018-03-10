В пустыне Блэк-Рок начался фестиваль Burning Man, в ходе которого можно увидеть невероятные конструкции и огромные скульптуры, разодетых участников и артистов, само действо проходит под электронную музыку.
Несколько человек погибли в результате крушения перевозившего пациента санитарно-транспортного самолета, в американском штате Невада. Инцидент произошел в округе Элко в пятницу вечером приблизительно в 20.30 по местному времени.
О причинах крушения не сообщалось. Проводится расследование инцидента. Инцидент произошел в субботу вечером в округе Кларк. В результате крушения самолета в американском штате Невада погибли два человека.
Миллиардер Дональд Трамп провозгласил себя победителем первичных республиканских выборов в штате Невада, выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе. Он добавил, что еще пару месяцев назад "от нас этого никто не ожидал".
Пакьяо на профессиональном ринге одержал 57 побед (38 - нокаутом) при 6 поражениях и 2 ничьих. Вероятно поединок состоится в Лас-Вегасе. В качестве соперника рассматриваются Теренс Кроуфорд, Амир Хан и Тимоти Брэдли.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".