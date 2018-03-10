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    Невада

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Перис Хилтон в сексуальном образе на фестивале Burning Man 
    11:15 04.09.2017
    841
    Звезда всех вечеринок Пэрис Хилтон не могла не посетить самый необычный фестиваль в Неваде. На мероприятии ее можно было лицезреть в очень откровенных нарядах.
    В США погиб мужчина на фестивале Burning Man
    В США на фестивале Burning Man мужчина кинулся в пламя
    11:02 04.09.2017
    271
    По словам шерифа округа Першинг Джерри Аллена, мужчина прошел через оцепление службы безопасности во время кульминации фестиваля, когда сжигали огромную деревянную статую человека.
    Украинцы на фестивале Burning Man в США разбили лагерь Kurenivka
    Фестиваль Burning Man в США: украинцы устроили "Майдан" 
    18:02 01.09.2017
    736
    Главная часть лагеря украинцев называется "Майдан" - это крытое место с танцполом, лаундж-зоной и баром под названием Nastoyanka. Есть здесь и курени для жилья с душевыми, кухней и столовой.
    Фестиваль Burning Man в Неваде
    Безумие в пустыне: фестиваль Burning Man в Неваде 
    15:41 30.08.2017
    670
    В пустыне Блэк-Рок начался фестиваль Burning Man, в ходе которого можно увидеть невероятные конструкции и огромные скульптуры, разодетых участников и артистов, само действо проходит под электронную музыку.
    Непогода в США. Архивное фото
    В Неваде из-за сильного снегопада эвакуировали тысячи домов
    07:19 09.01.2017
    308
    Согласно данным СМИ, движение в районе шоссе Highway Patrol's Truckee парализовано из-за схода снежных лавин. На территории города Рино и соседнего Спаркса закрываются школы.
    В США разбился перевозивший пациента самолёт
    Крушение санитарно-транспортного самолета в США 
    12:12 19.11.2016
    432
    Несколько человек погибли в результате крушения перевозившего пациента санитарно-транспортного самолета, в американском штате Невада. Инцидент произошел в округе Элко в пятницу вечером приблизительно в 20.30 по местному времени.
    Легкомоторный самолет. Архивное фото
    Легкомоторный самолет разбился на западе США, двое погибли
    07:19 01.05.2016
    58
    О причинах крушения не сообщалось. Проводится расследование инцидента. Инцидент произошел в субботу вечером в округе Кларк. В результате крушения самолета в американском штате Невада погибли два человека.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп выиграл первичные выборы республиканцев в Неваде - CNN
    08:45 24.02.2016
    447Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Миллиардер Дональд Трамп провозгласил себя победителем первичных республиканских выборов в штате Невада, выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе. Он добавил, что еще пару месяцев назад "от нас этого никто не ожидал".
    Снегопад в Неваде (США)
    Снегопад парализовал штат Невада в США 
    11:40 23.12.2015
    142Природные катаклизмы по всему миру.
    Синоптики отмечают необычно высокий для Невады и штата Вашингтон уровень снега - за короткое время высота снежного покрова там достигла 28 сантиметров.
    Тимоти Брэдли
    Американский боксер Брэдли защитил титул чемпиона мира WBO
    08:40 08.11.2015
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    Поединок, прошедший в рамках боксерского вечера в Лас-Вегасе (США), закончился победой Брэдли техническим нокаутом в девятом раунде. Прежде чем судья остановил бой, Риос дважды оказывался в нокдауне.
    Мэнни Пакьяо перед боем. Архивное фото
    Экс-чемпион мира по боксу Пакьяо проведет последний бой 9 апреля
    10:04 25.10.2015
    161
    Пакьяо на профессиональном ринге одержал 57 побед (38 - нокаутом) при 6 поражениях и 2 ничьих. Вероятно поединок состоится в Лас-Вегасе. В качестве соперника рассматриваются Теренс Кроуфорд, Амир Хан и Тимоти Брэдли.
    Оксана Гергель
    Украинка Гергель победила в категории до 60 кг на чемпионате мира по борьбе
    08:30 12.09.2015
    1812
    В финальной схватке Гергель нанесла поражение представительнице Монголии Сухэгийн Цэрэнчимэд со счетом 10:7. Бронзовые награды у американки Ли Эвелин Джеймс и болгарки Джанан Маноловой.
    Боксер Флойд Мэйуэзер
    Флойд Мэйуэзер получит не менее $32 млн за последний бой в карьере
    15:47 11.09.2015
    132
    Знаменитый американский боксер готовится к последнему бою в карьере. Он намерен драться в Лас-Вегасе с Андре Берто. Гонорары боксеров отличаются в четыре раза.
    Украинский спортсмен, контрактник ВСУ Жан Беленюк
    Чемпионом мира по греко-римской борьбе стал контрактник ВСУ
    14:01 10.09.2015
    485
    В четверг борцы разыграли последний комплект наград ЧМ-2015. Жан Беленюк в финальном поединке победил представителя Узбекистана Рустама Аксакалова со счетом 6:0.
    Жан Беленюк
    Украинский борец греко-римского стиля Беленюк завоевал золото на ЧМ в Лас-Вегасе
    08:07 10.09.2015
    182
    В финале украинский спортсмен победил представителя Узбекистана Рустама Ассакалова. Бронзовые награды завоевали представитель Азербайджана Саман Тахмасеби и иранец Хабиболла Ахлаги.
    Пожар самолета в Лас-Вегасе
    Возгорание самолета British Airways в аэропорту Лас-Вегаса 
    08:35 09.09.2015
    301
    Как стало известно, Boeing 777 с 159 пассажирами и 13 членами экипажа загорелся перед взлетом, все находившиеся на борту были эвакуированы. Самолет направлялся в Лондон.
    В Лас-Вегасе загорелся самолет. Видео
    В аэропорту Лас-Вегаса загорелся самолет: более 10 пострадавших 
    07:59 09.09.2015
    127
    Как стало известно, Boeing 777 с 159 пассажирами и 13 членами экипажа загорелся перед взлетом, все находившиеся на борту были эвакуированы. Самолет направлялся в Лондон.
    Самолет компании British Airways. Архивное фото
    Число пострадавших при пожаре в самолете British Airways выросло до 14 - ТВ
    06:42 09.09.2015
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    Возросло количество пострадавших при возгорании самолета в аэропорту Лас-Вегаса в США. В момент возникновения пожара экипаж лайнера готовился к взлету.
    Самолет Boeing 767 British Airways. Архивное фото
    Самолет загорелся в аэропорту Лас-Вегаса, два человека пострадали
    03:41 09.09.2015
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    Во время взлета произошло возгорание в самолете, на борту которого находились 159 пассажиров и 13 членов экипажа. Загоревшийся Boeing 777 направлялся в Лондон.
    Фестиваль Burning Man в Неваде (США)
    Фестиваль Burning Man в Неваде 
    05:24 08.09.2015
    136
    В Соединенных Штатах завершается ежегодный фест, во время которого сжигают огромную статую человека и выставляют футуристические скульптуры.
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